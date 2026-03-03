Bilbao ocupa calzada, acera y parking en la calle Alto Kanpazar desde el jueves y durante dos meses

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha informado de que desde el jueves, día 5 de marzo y durante dos meses, aproximadamente, se ocupará la calzada, la acera y el aparcamiento en la calle Alto Kanpazar, en los cruces de las calles Goiko Torre y San Adrián.

La zona a ocupar será vallada con antelación y se permitirá el tránsito peatonal y de vehículos en todo momento, según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

El Ayuntamiento ha explicado que la ocupación de la vía pública durante el periodo previsto viene motivada por los trabajos de construcción de orejetas.