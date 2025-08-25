Bilbao ocupará parte de la vía pública en las calles Huertas de la Villa y Fontecha y Salazar por un rodaje

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ocupará el aparcamiento en la calle Fontecha y Salazar, entre los números 1 y 7, y en la calle Huertas de la Villa, entre los números 12 y 18, en ambos casos entre las 9.00 y las 17.00 horas de este próximo miércoles, por la realización de un rodaje, además de realizar cortes intermitentes al tránsito peatonal.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, de 11.00 a 17.00 horas, aproximadamente, se producirán cortes intermitentes del tránsito peatonal en la calle Fontecha y Salazar, entre los números 3 y 7.

La zona a ocupar será vallada con antelación y se contará con señalistas que facilitarán el tránsito peatonal, ha indicado.