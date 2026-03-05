Bilbao pone en marcha un nuevo ascensor en Bolueta tras ocho meses de obras y 1,24 millones de inversión

Nuevo ascensor municipal en Bolueta, en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de poner en marcha un nuevo ascensor público municipal en el barrio de Bolueta, entre la Avenida Miraflores y la calle San Joaquín, una zona con fuerte desnivel resuelto hasta la puesta en marcha del nuevo elevador a través de una serie de escaleras.

En total, se han destinado 1.242.906 euros a esta obra, que se ha ejecutado en los últimos ocho meses.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado del concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, y de otros miembros de la corporación municipal, ha visitado este jueves la instalación.

"Esta actuación -ha señalado el alcalde- es de interés general, ya que no solo beneficia a los vecinos de los portales más próximos al lugar de actuación, sino al conjunto de las y los residentes del barrio. Teniendo en cuenta, además, que en el entorno hay diferentes equipamientos como la Ikastola Karmelo y los que habrá en el futuro como el nuevo centro de Salud de Osakidetza".

El nuevo ascensor salva un desnivel de 12,94 metros, dispone de dos paradas y se ha materializado mediante núcleo vertical con estructura metálica, recubierto de vidrio laminado. Tiene capacidad para 13 personas y videovigilancia las 24 horas del día.

La conexión del desembarco superior se realiza sobre una pasarela metálica de 25,74 metros de longitud y 2,40 metros de ancho, según ha explicado el ayuntamiento.

Parte de las escaleras preexistentes han sido demolidas para la instalación del ascensor y se han repuesto en el marco del proyecto que, además, ha contemplado la reurbanización de la zona afectada en la que se ha colocado nuevo mobiliario urbano.

PILOTO EN GENERACIÓN DE ENERGÍA

En este ascensor se ha implementado un sistema de generación de energía mediante paneles solares, algo novedoso hasta ahora. A la energía solar se une, además, la obtenida con el sistema del ascensor, a través de su propio movimiento.

La energía producida se destina prioritariamente al autoconsumo inmediato del propio ascensor. En los momentos en los que no se requiere su utilización, el excedente se almacena en una batería, optimizando así el aprovechamiento energético y mejorando la eficiencia del sistema.

Se trata de una experiencia piloto que se replicará próximamente en el nuevo ascensor actualmente en construcción entre Txurdinaga y Bolueta. El objetivo es monitorizar de manera detallada tanto la generación como el consumo energético durante un periodo de tiempo suficientemente representativo, con el fin de establecer criterios técnicos que permitan valorar su implantación en futuros proyectos e incluso en ascensores urbanos ya existentes.

MOVILIDAD VERTICAL

Con éste ya son 82 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras. Además, actualmente existen cinco en ejecución: el que se ubica entre la Plaza de la Cantera y la calle Concepción en San Francisco, presupuestado en 3.089.962 euros; el situado entre Bolueta y Txurdinaga, al que se ha destinado 1.359.889 euros; y otros tres en el barrio de Zurbaranbarri, que cuenta con un presupuesto de 2.543.462 euros.

Junto a los que están en ejecución, otros dos ascensores más se encuentran en ejecución, el de Irala, se encuentra también en licitación, por un importe de 1.038.789 euros, y el previsto en el Grupo Sagarminaga, presupuestado en 1.306.404 euros.

La construcción del ascensor de San Joaquín se enmarca en el Plan Auzokide para la mejora de los barrios de la ciudad y por tanto ha sido priorizada por los vecinos del Distrito 4 (Begoña).