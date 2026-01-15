Bilbao premia la excelencia académica con la entrega de las becas "Casilda Iturrizar-Viuda de Epalza" a 10 alumnos

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, junto con la concejala del Área de Educación, Eider Bilbao, ha entregado este jueves en el Ayuntamiento las becas "Casilda Iturrizar-Viuda de Epalza" a un total de 10 estudiantes de Bilbao que actualmente cursan 4º de ESO de Bilbao con las calificaciones más altas en el curso 2023-2024, de manera que se premia la excelencia académica.

Aburto y Bilbao han felicitado a los estudiantes becados y les han animado a seguir estudiando con "excelencia". "Os animo a seguir cultivando vuestro aprendizaje como habéis hecho hasta ahora. Aprender, desaprender, reaprender, una y otra vez, buscar la excelencia. Y también aceptar que los errores y las imperfecciones nos humanizan y nos ayudan a mejorar", según ha destacado la concejala.

En esta edición, el alumnado becado ha sido Ainhize Arrieta, Beñat Epelde, Ibai Gea, Aimar Intxausti, Eider Laarrucea, Araitz Leiva, Antia Llana, Laura Pérez de Eulate, Mikel Piñole y Paula Salas de la Torre. La edición de este año 2025 cuenta con una dotación de 55.000 euros.

El Ayuntamiento ha recordado que el pasado curso se incrementaron las ayudas económicas para quienes, superando el proceso de selección, accedan a Bachillerato y Ciclos Formativos (de 415 euros/curso a 450 euros/curso) y Grados Universitarios (de 905 euros/curso a 1.100 euros/curso). Los alumnos becados mantienen su beca, siempre y cuando su nota media sea de notable en cada curso objeto de la ayuda.

Este año se han presentado 89 candidaturas y de ahí se han seleccionado diez estudiantes (5 chicas y 5 chicos) con las calificaciones más altas. Los aspirantes están empadronados en Bilbao y se encuentran cursando 4º de ESO.

Asimismo, deben disponer de una calificación global de sobresaliente en Matemáticas, Euskera, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Geografía e Historia de 3º de la ESO. Para obtener la beca, han superado el correspondiente proceso de selección en el que han demostrado sus conocimientos, así como su capacidad para emplearlos.

En estos momentos son 61 las becas en vigor, fundamentalmente en ámbitos STEAM (ingenierías, matemáticas, física) y desde 1963 han recibido estas becas cerca de 500 personas jóvenes bilbaínas.