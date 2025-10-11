Bilbao realizará cortes puntuales de tráfico y bidegorri este domingo al paso de 'Bilbofem Emakumeen Martxa 2025'

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao realizará cortes puntuales de tráfico y bidegorri este domingo, entre las 9.45 y las 12.30 horas, al paso de la prueba ciclista 'Bilbofem Emakumeen Martxa 2025'.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el recorrido que seguirá la marcha será el siguiente: muelle Evaristo Churruca, Abandoibarra sentido Euskalduna, Abandoibarra a partir del paso de cebra posterior a la salida del parking Zubiarte, Abandoibarra sentido puente Euskalduna a partir de la entrada al parking Euskalduna, puente Euskalduna, Botica Vieja, Iruña, avenida Lehendakari Aguirre sentido Don Bosco, Sagrada Familia, rotonda San Felicísimo, Madariaga sentido Morgan, Morgan sentido San Ignacio, Islas Canarias, avenida Lehendakari Aguirre y la rotonda Elorrieta.

Una vez salga de Bilbao, el recorrido continúa por Elorrieta (BI-711), El Vivero (BI-372), Azpuru (BI-372), Sandoni (BI-372), Monte Avril (BI-372), Artxanda, Santo Domingo, Enekuri-Artxanda (BI-3741), Monte San Pablo, Enekuri (BI-11), túnel Bernaola, Morgan, Ballets Olaeta, puente Frank Gehry, calzada puente Euskalduna, Sagrado Corazón, Abandoibarra, rotonda de los Ingleses y meta en Abandoibarra.