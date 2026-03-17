Bilbao refuerza los "Oasis de Mariposas" en sus parques con nuevas plantaciones para fomentar la biodiversidad urbana

"Oasis De Mariposas" En Un Parque De Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bilbao refuerza su apuesta por la biodiversidad urbana con nuevas plantaciones en los "Oasis de Mariposas", una iniciativa desarrollada por Cruz Roja en Bizkaia, en colaboración con el área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao y bajo la iniciativa de la Asociación Zerynthia, cuyo objetivo es favorecer la presencia de mariposas y otros insectos polinizadores en entornos urbanos.

Los "Oasis de Mariposas" están ubicados en los jardines de Salesianos de Sarriko, en el parque Ibaieder en La Peña, y en el parque Eskurtze en Irala.

Estos espacios habilitados como "Oasis de Mariposas" eran zonas ajardinadas de estos parques y las actuaciones realizadas han consistido en la plantación de especies vegetales que favorecen la alimentación y reproducción de las mariposas y otros insectos polinizadores.

Según han indicado desde el área de Movilidad y Sostenibilidad, las mariposas, al igual que otros insectos polinizadores, son especialmente sensibles a las alteraciones del medio y la pérdida o degradación de sus hábitats, el uso de pesticidas y el impacto de los procesos urbanísticos constituyen algunas de las principales amenazas para estas especies en los entornos urbanos.

"Con pequeñas intervenciones como estas plantaciones podemos transformar los parques urbanos en espacios más ricos en vida y más valiosos para el equilibrio de los ecosistemas", ha explicado Javier Garaizar, voluntario y director del área de Medio Ambiente de Cruz Roja en Bizkaia.

Esta iniciativa busca acercar la biodiversidad a la población y fomentar el respeto por los ciclos naturales. A través de estos espacios, las personas visitantes podrán observar el papel que desempeñan los polinizadores en los ecosistemas y comprender mejor su importancia para el equilibrio ambiental.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, ha destacado que "este tipo de iniciativas contribuyen a acercar la naturaleza a los barrios y a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los espacios verdes de la ciudad".

Además, ha recordado que la presencia de mariposas y otros polinizadores es también "un indicador de la calidad ambiental de los parques urbanos".

ESPACIOS QUE FAVORECEN LA BIODIVERSIDAD

Los "Oasis de Mariposas" se han ubicado en zonas soleadas y resguardadas del viento, condiciones que favorecen la reproducción y refugio de estos insectos. En ellos se han plantado especies autóctonas adaptadas al clima de Bilbao, como romero, tomillo, ruda o hinojo, que sirven tanto de alimento para las mariposas adultas como para sus orugas.

Asimismo, se evita la introducción de especies exóticas con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico y favorecer la flora local.

Durante los primeros meses se garantizará un riego adecuado para facilitar el crecimiento de las plantas y, posteriormente, al tratarse de especies autóctonas, podrán desarrollarse de forma natural.

El mantenimiento y seguimiento de estos espacios correrá a cargo del voluntariado de Cruz Roja, que realizará revisiones periódicas para supervisar el crecimiento de la vegetación y el estado del oasis. Además, se han instalado cercos de madera para proteger las plantaciones y evitar posibles daños.