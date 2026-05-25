Bilbao reúne pensamiento, innovación y acción urbana en la VII edición del BIA Urban Regeneration Forum

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbao volverá a convertirse en punto de encuentro para el pensamiento urbano contemporáneo con la celebración de la VII edición del BIA Urban Regeneration Forum, que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de mayo bajo el lema 'BIA KLIMA 2.0: Regenerar Futuro. Clima y energía'.

El encuentro reunirá a profesionales, instituciones y especialistas de diferentes ámbitos para analizar los desafíos que afrontan las ciudades en materia de clima, energía, movilidad y regeneración urbana, según ha infromado BIA (Bilbao Bizkaia Architecture).

A través de conferencias, debates y mesas redondas, BIA Forum consolidará un espacio de reflexión crítica y diálogo interdisciplinar orientado a impulsar soluciones innovadoras y sostenibles para el futuro urbano. La programación se desarrollará en dos jornadas complementarias.

El 28 de mayo, la sede de COAVN Bizkaia acogerá las sesiones dedicadas a Energía y Clima, centradas en nuevas estrategias de gestión de recursos, eficiencia y transición ecológica.

El 29 de mayo, el Auditorio del Museo Guggenheim Bilbao será escenario de las sesiones sobre Regeneración Urbana y Movilidad, donde se abordarán nuevas formas de habitar, diseñar y transformar las ciudades.

Como acto de clausura, el 29 de mayo a las 19.00 horas, la Sociedad Filarmónica de Bilbao acogerá la entrega del Premio BIA 2026 a la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, reconocida internacionalmente por una trayectoria comprometida con la arquitectura social, humana y sostenible.