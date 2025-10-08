Bilbao reúne hasta el viernes a expertos nacionales e internacionales en investigación oncológica

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) celebra hasta este próximo viernes, con motivo de su XX Congreso Internacional, varios eventos que reunirán a los mejores expertos nacionales e internacionales en investigación oncológica. Estos encuentros científicos servirán para presentar a los 500 asistentes los últimos avances en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

ASEICA se constituyó en el año 1983 con la misión de impulsar el desarrollo profesional de todos los investigadores en el campo del cáncer. "Durante estos años, con más de 1.900 miembros, ASEICA se ha convertido en la plataforma de encuentro de la comunidad científica en cáncer en este país, uniendo a investigadores básicos, clínicos y traslacionales", ha afirmado su presidente, Rafa López.

Además, ha indicado que "un objetivo fundamental de ASEICA es conseguir que los avances científicos lleguen de forma equitativa a las personas afectadas con cáncer, para mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Este congreso internacional en Bilbao servirá de foro para destacar el liderazgo español en la investigación oncológica. "Contamos con grupos muy potentes en biopsia líquida y otras tecnologías que favorecen el diagnóstico temprano y el seguimiento de distintos tumores. También en el estudio del microambiente tumoral, la identificación biomarcadores y dianas tumorales, el diseño de fármacos, y el desarrollo de nuevos tratamientos en inmunoterapia, entre muchas otras áreas", ha señalado Rafael López.

Por su parte, Arkaitz Carracedo, vicepresidente de ASEICA y miembro del comité organizador del Congreso, ha enfatizado que "este congreso aportará luz sobre los últimos avances y los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento del cáncer; servirá también de orientación a los investigadores e investigadoras jóvenes sobre retos y oportunidades en este campo". "Además, que se celebre en Bilbao supone un impulso a la investigación oncológica en Euskadi", ha subrayado.

El programa científico abordará desde los retos clínicos en tumores como el de vejiga o los neuroendocrinos, hasta los últimos desarrollos en inmunoterapia, terapias celulares y nanomedicina. Además, se celebrarán sesiones específicas sobre oncología computacional y el impacto de la inteligencia artificial en la investigación oncológica, además de la relación entre ejercicio y cáncer, sus efectos y mecanismos subyacentes.

Entre los ponentes internacionales destacan Johanna Joyce (Universidad de Lausana), Yardena Samuels (Instituto Weizmann de Ciencias, y presidenta de la Asociación Europea de Investigación sobre Cáncer-EACR-, y Alberto Bardelli (IFOM-AIRC, Milán), que impartirán las conferencias magistrales de apertura, la ponencia patrocinada por la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y la clausura, respectivamente.

El 20º Congreso Internacional de ASEICA contará además con la participación de destacados investigadores e investigadoras como Marisol Soengas (CNIO, Madrid), Rafael López (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela), Arkaitz Carracedo (CIC bioGUNE, Bilbao), Francesca Ciccarelli (Barts Cancer Institute & The Francis Crick Institute, London), Thomas Powles (Barts Cancer Institute) o Anne May (UMC Utrecht & Netherlands Cancer Institute).

Además, más de 30 ponentes se sumarán al evento, junto con investigadores e investigadoras del País Vasco que forman parte del comité científico, como Elena Galve (Hospital Univ. de Basurto), Isabel Mendizabal (CIC bioGUNE), Alberto Muñoz (Hospital Univ. de Cruces), Ander Urruticoechea (Unida Gestión del Cáncer- Osakidetza) o Ana Zubiaga (University of the Basque Country, UPV/EHU, Leioa). En total, el congreso reunirá a cerca de 500 asistentes procedentes tanto de España como del extranjero.

ACTOS ABIERTOS AL PÚBLICO

Además del Congreso Internacional, ASEICA organizará una serie de actividades paralelas que refuerzan su compromiso con la sociedad. Entre ellas, la reunión de ASEICA Joven, en la que participarán cerca de 200 investigadores en etapas iniciales de su carrera, el encuentro de ASEICA Med, centrado en oncólogos médicos, y el encuentro de ASEICA Mujer, que promueve la igualdad y visibilidad de las científicas en cáncer. Todo ello tendrá lugar en la sede del Athletic Club de Fútbol, San Mamés.

La agenda del 20º Congreso Internacional incluye también una mesa redonda de pacientes, en la que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) compartirá experiencias sobre su papel en la evaluación de proyectos científicos, reforzando el diálogo entre investigadores y pacientes.

En el marco del Congreso, ASEICA ha organizado una jornada divulgativa, abierta al público y previa a las citas científicas, para acercar las últimas novedades en investigación oncológica a la sociedad vasca. Denominada 'Ciencia y Cáncer: mirando al futuro', se organiza en torno a tres bloques: el envejecimiento en el contexto de la oncología; actuar sobre el estilo de vida durante y después del cáncer; y dudas y perspectivas futuras: la visión del paciente.