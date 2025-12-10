Bilbao será "Ciudad Faro" y Eudel la sede vasca del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel local

Ayuntamiento de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bilbao será "Ciudad Faro" y Eudel, la asociación de municipios vascos, será la sede vasca del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel Local (ODELL), una iniciativa "pionera para proteger la Democracia en Europa desde la base, desde el reconocimiento y respaldo a la labor esencial de los representantes electos locales, los alcaldes y concejales", según han informado el Ayuntamiento bilbaíno y Eudel.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, y el secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, intervendrán este jueves en Bruselas en la presentación oficial del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel Local (ODELL), que se celebrará en la sede del CMRE en Bruselas, a partir de las 15.30 horas.

Según el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), cada vez son más los electos locales que deciden abandonar el cargo por "las tensiones en la labor política, la invasión a su vida privada y el desgaste emocional que conlleva representar lo común en un tiempo de desafección". "Su compromiso diario con el servicio público merece reconocimiento, acompañamiento y protección", añade.

El Observatorio, según han explicado el consistorio y Eudel, nace precisamente para "prestigiar a las personas que representan la voz de las comunidades, ofreciéndoles respaldo y apoyo institucional, así como herramientas para combatir obstáculos y amenazas".

En esa línea, han explicado que la iniciativa responde a "una necesidad creciente: comprender, documentar y abordar mejor los riesgos que enfrentan los líderes locales en relación con nuevas amenazas en todo el continente, como el ciberacoso, la desinformación, campañas de intimidación y odio, etc".

El Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia se apoya en una alianza multinivel entre el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Eudel-Asociación de Municipios Vascos y el Ayuntamiento de Bilbao, con la colaboración institucional del Gobierno Vasco, así como el soporte científico de la Universidad Bocconi de Milán.

En un contexto geopolítico global de "polarización, auge de los totalitarismos y los discursos de odio, Europa afronta un aumento preocupante de amenazas contra las personas que sostienen la democracia desde la primera línea", han apuntado, para añadir que alcaldes y concejales "se enfrentan a acoso, desinformación, campañas de intimidación o desprestigio a su labor, especialmente en las redes sociales".

El fenómeno, según han advertido, afecta a todos los territorios y para dar una respuesta coordinada y basada en evidencia, mañana se presentará en Bruselas el Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel Local (ODELL), una iniciativa del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) que surge para "proteger y fortalecer la democracia desde el espacio más cercano a las personas y a la comunidad: los municipios".

EUSKADI, TERRITORIO LÍDER

El Ayuntamiento de Bilbao y Eudel han destacado que Euskadi ha sido seleccionada como "territorio líder de esta iniciativa, que se articula a través de una alianza multinivel entre Eudel como representante de los municipios vascos, el Ayuntamiento de Bilbao -designada ciudad faro del proyecto- y el Gobierno Vasco, en reconocimiento a su posición avanzada en gobernanza colaborativa y con el objetivo de aportar a Europa un modelo referente de cooperación democrática entre las instituciones y la sociedad".

"Euskadi emerge como un territorio contribuyente, capaz de aportar modelos avanzados de gobernanza democrática, autonomía local, participación y colaboración multinivel", según han destacado.

LAS FUNCIONES DE ODELL

El Observatorio busca reforzar la confianza pública, la convivencia y la integridad de la vida política local en toda Europa. Para ello, asume la tarea de monitorizar y analizar amenazas, generar datos rigurosos, compartir buenas prácticas y proteger la integridad del liderazgo local, el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía.

Para ello, se contará con el apoyo científico de la Universidad Bocconi de Milán, con trayectoria investigadora en la materia. Bocconi analizará las tendencias emergentes (ciberacoso, fake news, campañas de odio, etc) y las causas fundamentales que agravan estas amenazas.

Anualmente, el Observatorio emitirá un informe de estatus, así como buenas prácticas, análisis y recomendaciones basadas en datos para orientar la elaboración de políticas y las respuestas institucionales a todos los niveles.

Desde Euskadi, el Observatorio se desplegará con una mirada propia, alineada con el Marco Estratégico para el fortalecimiento de la democracia, que lidera el Gobierno Vasco, y donde a lo largo de 2026 se integrarán nuevas líneas de acción en base a los proyectos que ya están en marcha, tanto en Eudel como en el Ayuntamiento de Bilbao.

Euskadi ha sido seleccionada por "su trayectoria en ética pública, cooperación institucional, gobernanza avanzada y calidad democrática. La posición de vanguardia que asume en este Observatorio es un reconocimiento a la trayectoria vasca, que está jalonada de iniciativas pioneras", han destacado.

Con el lanzamiento del Observatorio con el liderazgo de los agentes vascos, Euskadi "se posiciona como modelo europeo de cooperación y calidad democrática, combinando evidencia, pedagogía y participación", han remarcado.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que "Bilbao es hoy ciudad de valores porque así lo ha decidido colectivamente". Ser "ciudad faro" de ODELL significa "compartir con Europa una convicción: la democracia no sólo se defiende con leyes, sino también desde la cultura cívica, el respeto y la escucha. Defender la democracia es también cuidar la convivencia cotidiana en los barrios, donde la diversidad es una riqueza y no una amenaza", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de EUDEL, Esther Apraiz, ha señalado que "en Euskadi la democracia local tiene rostro y nombre propio, son los más de 2.600 representantes electos que, desde el compromiso con sus municipios, trabajan y cooperan cada día para servir a la ciudadanía".

"El reto de ODELL es proteger a quienes sostienen las bases de la democracia, para retener y atraer el talento a la política local. Necesitamos las mejores personas para unir en valores a nuestras comunidades, porque cuando un alcalde o concejal abandona, la democracia se debilita", ha indicado, para destacar que la sede vasca de ODELL constituye "una oportunidad para proyectar internacionalmente la experiencia de nuestros Ayuntamientos en gobernanza local avanzada y colaborativa".

También el secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, es firme es su convicción de que "en Euskadi queremos seguir construyendo, paso a paso y día a día, un país de democracia de vanguardia".

"Ese es el camino para fortalecer la confianza y la satisfacción de la ciudadanía, para reactivar la motivación y la ilusión por la participación política. Es también la forma de reforzar los muros de nuestra casa común frente a quienes desean debilitar o fracturar la democracia", ha remarcado.