Bilbao traslada los conciertos de fiestas de la Plaza Nueva a Muelle Churruca y las danzas vascas a la Plaza del Gas

Archivo - Concierto de Aste Nagusia. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao reubicará esta Aste Nagusia los conciertos nocturnos y el tradicional Alarde de Txistularis de la Plaza Nueva a la zona de la canchas de baloncesto del Muelle de Evaristo Churruca, mientras que la programación de Euskal Dantzak pasará a celebrarse en la Plaza del Gas.

El Consistorio ha anunciado este jueves que algunos espacios de la programación de las fiestas de Aste Nagusia se van a reubicar con el objetivo de "garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar de la música, las euskal dantzak y las romerías con todas las garantías de seguridad, protección y accesibilidad".

Así, este año los conciertos nocturnos y el tradicional Alarde de Txistularis que habitualmente se celebran en la Plaza Nueva se trasladan al Muelle Evaristo Churruca, en las canchas de baloncesto ubicadas entre el Puente de Deusto y Euskalduna Bilbao. La programación de Euskal Dantzak pasará a celebrarse en la Plaza del Gas.

Esta reorganización, ha destacado, permitirá "mantener íntegramente la programación prevista, ofreciendo ubicaciones alternativas adecuadas para cada tipo de actividad y preservando el carácter abierto, participativo y cercano que caracteriza a las fiestas de Bilbao".

La adaptación de los espacios se ha realizado de manera coordinada con los servicios de Espacio Público y Protección Civil, "priorizando en todo momento la seguridad, la capacidad de acogida y el correcto desarrollo de todas las actividades programadas".

El Ayuntamiento ha explicado que la modificación responde a "la imposibilidad de utilizar la Plaza Nueva" durante Aste Nagusia, al permanecer vallada para continuar con las labores de evaluación del aparcamiento subterráneo tras detectarse filtraciones.

PROGRAMACIÓN

De este modo, el Muelle de Evaristo Churruca acogerá el sábado 22 de agosto la actuación de la Banda Municipal de Música de Bilbao, Noa Lur y Ainara Ortega Barrenetxea, con el concierto 'Sing American Songbook', "una propuesta que invita a sumergirse en el universo del jazz vocal y el teatro musical", ha explicado el consistorio.

El folk euskaldun llegará el domingo 23 de la mano de Tapia eta Leturia, que en la actualidad actúa acompañada por una banda de once músicos, que combina trikitixa, pandero, voces e instrumentos de viento y teclado en "un espectáculo que mantiene viva la tradición musical vasca".

El lunes 24 la cantante, compositora y arreglista especializada en flamenco Anna Colom presentará 'Cayana', un proyecto que, según han destacado desde el Ayuntamiento, "explora los ritmos y folclores que han influido en el flamenco a lo largo de su historia, en un viaje musical que une tradición, memoria y diversidad cultural".

Para el martes 25 se ha programado el folk italiano de Kalàscima, que fusiona raíces mediterráneas, electrónica y elementos folk contemporáneos. El miércoles 26 llegará el folk manchego de Karmento y el jueves 27 Swingtronics propondrá una fusión de swing y electrónica que "revisita grandes clásicos de la música popular y estándares del jazz desde una perspectiva moderna, dinámica y divertida".

El XXXIII Bilbao Reggae Splash 2026 reunirá el viernes 28 a Earl Sixteen, en su primera actuación en Euskadi en casi 20 años, y Lone Ark meets Message, una formación liderada por el cantante, músico y productor cántabro Roberto Sánchez (Lone Ark), que presentará su reciente trabajo 'Singers & Players'.

El Naán pondrá fin al ciclo de conciertos el sábado 29 con una propuesta que "combina música, poesía y experimentación artística para reinterpretar la tradición popular ibérica desde una mirada contemporánea".

Asimismo, el Muelle Evaristo Churruca será escenario el domingo 30 del tradicional Alarde de Txistularis, en su edición número 66, que organiza la Banda Municipal de Txistularis. Este año estará acompañada de Moonshine Wagon.

Por su parte, la Plaza del Gas acogerá las tradicionales Euskal Dantzak, de la mano de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra (BDB), desde el domingo 23 de agosto y hasta el domingo 30, con exhibiciones, romerías, Baile de la Era y alardes.