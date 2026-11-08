Bilbao vigilará esta semana que el transporte escolar cumpla las condiciones en una campaña vial

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BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao llevará a cabo desde el lunes hasta el viernes una campaña de control y vigilancia del transporte escolar para comprobar las condiciones en las que se traslada a estudiantes a sus respectivos centros educativos.

Según ha informado el consistorio, esta campaña se enmarca dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura de Euskadi. Con ella se pretende comprobar las condiciones de traslado de estudiantes, la adecuación de las rutas, y paradas establecidas y autorizadas por el Ayuntamiento de Bilbao y el control exhaustivo de los vehículos destinados a este tipo de transporte.

Se llevarán a cabo dos tipos de inspecciones. La primera consistirá en un control de carácter administrativo sobre los permisos y documentos, tanto los vehículos como los conductores (permiso de conducción, seguro o prueba de alcoholemia, entre otros). En la segunda se prestará especial atención a las características de los autobuses que dan el servicio.

En el caso de que se observe alguna infracción, se realizará la denuncia correspondiente, y del mismo modo, se verificará que los autobuses escolares cuyas rutas pertenezcan a Bilbao cumplen las rutas y paradas establecidas y autorizadas por el Consistorio.

Todos los datos obtenidos por la División de Seguridad de la Policía Municipal de Bilbao serán incorporados a unas tablas para su gestión estadística, ajustándose a una serie de indicadores previamente establecidos para tal fin, ha indicado el consistorio.

Asimismo, y conjuntamente, se realizarán controles preventivos para la vigilancia y control de la ingesta de alcohol y drogas durante la conducción del transporte escolar.