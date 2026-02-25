Bilbaopoesía contará artistas como Charo López, Sheila Blanco, Miren Agur Meabe, Luis Alberto de Cuenca o Miriam Reyes

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Literario Bilbaopoesía, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, celebrará su 27 edición del 12 al 22 de marzo en la Biblioteca de Bidebarrieta, con un programa que recoge una variada programación literaria y musical, con la poesía como eje central, que reunirá a artistas como Charo López, Sheila Blanco, Miren Agur Meabe, Luis Alberto de Cuenca o Miriam Reyes.

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Bilbao, el concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria, ha considerado este Festival "una de las señas de identidad de la programación cultural de la Villa", a lo que ha añadido que cada edición "reafirma el compromiso de este Ayuntamiento y esta ciudad con la palabra poética, con la creación contemporánea y con el encuentro entre artistas y ciudadanía".

Dentro del Festival se celebrará el Día de Blas de Otero, el domingo 15 de marzo, con la lectura de poemas del gran autor bilbaíno por parte de la actriz Charo López, acompañada por la música del barítono Luis Santana y el piano de Víctor Carbajo.

Asimismo, el Día Mundial de la Poesía, el sábado 21 de marzo, la Biblioteca de Bidebarrieta acogerá el concierto de la cantante y compositora Sheila Blanco, que rinde homenaje a las poetas de la Generación del 27.

A lo largo de los diez días del encuentro literario también estarán presentes artistas como Ruxandra Cesereanu, Corina Oproae, Miren Agur Meabe, Luis Alberto de Cuenca, Miriam Reyes, Marta Sanz, Hugo Mujica, Eloy Sánchez Rosillo, Rómulo Bustos, Kepa Murua y Niño de Elche, entre otros.

Todas las actividades se celebrarán en la Biblioteca de Bidebarrieta a las 19.00 horas. Los actos de los días 15, 21 y 22 de marzo tendrán un coste de 5 euros y los demás serán gratuitos, aunque será necesaria la reserva previa de invitaciones. Las entradas e invitaciones podrán conseguirse en la página web de Bilbao Kultura.