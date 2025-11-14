Bilbobus dispondrá una lanzadera para el concierto de Antonio Orozko de este sábado

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las inmediaciones del Bilbao Arena contarán este sábado con una línea de lanzadera de Bilbobus, con motivo del concierto que Antonio Orozco ofrecerá a las 21.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.
La línea E7 partirá cada 10 minutos de las inmediaciones de la Plaza Circular desde una hora antes del comienzo del evento hacia el Bilbao Arena (esto es, desde las 20.00 horas), y al término del mismo.
Por otra parte, la línea G5 modificará su trayecto para habilitar una nueva parada en Askatasuna/Parkea en dirección Zabalburu/Hurtado Amezaga al finalizar el concierto.
En un radio de 500 metros desde el Bilbao Arena hay distintas paradas de metro, tren o tranvía que cuentan con conexiones directas a todos los barrios de la Villa, además de a las localizaciones más próximas a la capital vizcaína. También se habilitará una parada de taxi en Avda. Askatasuna, 11.