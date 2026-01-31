Bilbobus prolongará el servicio sus líneas con motivo del partido entre Athletic Club y Real Sociedad este domingo

Archivo - Unidad de Bilbobus a su paso por el barrio de Uribarri - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bilbobús establecerá servicios especiales este domingo con motivo del partido en San Mamés entre Athletic Club y Real Sociedad, que tendrá lugar a las 21.00 horas, para "garantizar el regreso a casa de los asistentes", han explicado desde el consistorio bilbaíno.

De este modo, las líneas 28, 38, 56, 57 y 62 verán prolongado su servicio. Las últimas salidas de la 28 (Uribarri/Altamira), serán en dirección a Uribarri, desde Sagrado Corazón, a las 23.10 y las 23.20 horas, mientras que en dirección a Altamira, desde Sabino Arana, a las 23.20 horas.

La línea 38 (Otxarkoaga/Basurtu-Termibus) saldrá desde Intermodal a las 23.10 y 23.20 horas, y la línea 56 (La Peña/Jesusen Bihotza) saldrá desde Sagrado Corazón a las 23.10 y 23.20 horas.

Por último, la línea 57 (Miribilla/Ospitalea) tendrá su última salida desde el Hospital a las 23.20 horas, y la línea 62 (San Mamés/Arabella) desde Sagrado Corazón a las 23.10 y las 23.20 horas.