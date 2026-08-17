Bilboko Konpartsak lanza una campaña para dar mayor protagonismo al euskera en las txosnas durante Aste Nagusia

Portavoces de Bilboko Konpartsak y Guka presentan una campaña para dar mayor protagonismo al euskera en las fiestas de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak y la plataforma Guka han puesto en marcha una campaña para dar mayor protagonismo al euskera en el recinto de las txosnas durante Aste Nagusia de la capital vizcaína, para que "se convierta en un ecosistema del euskera".

Los detalles de la iniciativa, que lleva por lema "Aste Nagusia euskara nagusi", han sido dados a conocer en rueda de prensa por portavoces de ambos colectivos en una comparecencia en la plaza del Arriaga, en la que han estado respaldados por miembros de las comparsas bilbaínas.

Tal como han explicado, esta nueva dinámica desarrollada por Bilboko Konpartsak y GUKA tiene como objetivo "organizar unas fiestas que disfrutaremos todos juntos sin dejar a nadie fuera pero teniendo claro que, "tanto en Euskal Herria como en Bilbao, ese 'para todos' es en euskera".

Por ello, han adoptado "el compromiso de no dejar a nadie a un lado, y eso también trae un compromiso con el euskera porque nosotros queremos vivir en euskera y somos miles de bilbainos que también queremos vivir en euskera".

Según han aclarado, "querer vivir en euskera significa poder utilizar el euskera de forma cómoda y libre en todos los ámbitos necesarios para crecer en nuestro día a día como personas con plenos derechos e iguales", por lo que "disfrutar de la Aste Nagusia y de lo que surja a la vuelta de la Aste Nagusia en euskera es un asunto muy importante para todo euskaldun".

Por ello, esta iniciativa se plantea para que "la Aste Nagusia de Bilbao sea un espacio seguro para los euskaldunes, se convierta en un ecosistema del euskera estos 9 días, y podamos soñar con crear una sociedad inclusiva, feminista, antirracista y euskaldun".

Tras recordar que en Bilboko Konpartsak son conscientes de todo lo que significa esta aspiración, han recordado que en los últimos años han dado "grandes pasos en cuanto al euskera", como que sus canales de comunicación "son más euskaldunes", y también han revisado los criterios lingüisticos de los grupos de trabajo y comisiones, reforzado la programación en euskera y dado presencia y prioridad al euskera.

De esta forma, han proseguido, con esta campaña y de cara a esta edición de la Aste Nagusia van a "dar un paso más" para lograr que el espacio festivo sea "un espacio libre para los euskaldunes".

En esta dirección, han hecho "un análisis riguroso de la realidad del euskera actual para concretar a partir de ahora nuevos compromisos dentro de sus actividad. Así, y tras constatar que en el montaje de txosnas, de cada 20 personas nueve hablan en euskera y 15 "saben hablarlo", han anunciado que "varias comparsas se han comprometido a fomentar y mantener el euskera".

Como parte de su análisis, han concluido que el 54% de lo programado por Bilboko Konpartsak se hace en euskera y sólo el 16% se programa exclusivamente en castellano. En este sentido y "en adelante, algunas comparsas se comprometen a centrarse también en el factor euskera, mientras que otras pasarán a realizar algunas actividades en euskera".

MUSICA EUSKALDUN

Al analizar la música que se pone desde las txosnas, desde Bilboko Konpartsak se han dado cuenta de "un mal dato que podíamos prever: sólo el 27% de la música que se pone desde los bafles es en euskera".

En este sentido, a partir de este año, "cada comparsa, partiendo de su propia realidad, ha acordado nuevas cuotas para aumentar el número de canciones del euskera hasta alcanzar un 33%, 66%, 90% o 100%" según el caso.

Otro de los compromisos reconoce que el 84% de la comunicación externa se realiza en euskera pero han decidido que, "a veces hay cosas que se hacen en bilingüe que se pueden comunicar en euskera solamente y en esos casos nos hemos comprometido a prestar atención".

A su vez, atendiendo a lo que denominan, "el paisaje lingüístico" concluyen que "el 81% es en euskera", por lo que "algunas comparsas darán el paso de que algunos mensajes bilingües empiecen a ser íntegramente en euskera, mientras que otras incorporarán mensajes explícitos a favor del euskera".

Por último, en cuanto a las personas que hacen turnos en las txosnas, el estudio ha constatado que el 75% habla euskera y el 90% podría hacerlo, por lo que, a la hora de pedir y atender, "se ofrecerán las palabras básicas necesarias para garantizar la atención en euskera, se crearán diccionarios y se ha llegado al compromiso de que la primera palabra sea en euskera y al reto de mantener el euskera".

Tras dar a conocer los compromisos acordados dentro de la coordinadora, ambos portavoces han asegurado que la campaña "Aste Nagusia Euskara Nagusi" es "un paso más en la construcción de una Aste Nagusia libre y segura para los euskaldunes" porque "el euskera necesita espacios que ofrezcan la opción libre de hacerlo en euskera y elecciones, tanto individuales como colectivas, de quien se comprometa a cambiar la situación actual".

Tras afirmar que por su parte, han demostrado que es posible poner en marcha un modelo de ocio con predominio del euskera en Bilbao han hecho un llamamiento a "todo aquel que se sienta interpelado a dar pasos hacia un Bilbao más euskaldun y que nadie se quede fuera, así como clamar por lo que ahora es Aste Nagusia y por lo que queremos que sea en el futuro".