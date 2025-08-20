Bilboko Konpatsak se concentrará este jueves contra las agresiones sexistas

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak ha vuelto a activar el protocolo contra las agresiones y se concentrará este jueves, a las siete y media de la tarde, para denunciar varios casos de agresiones sexistas en las fiestas de Bilbao.

La concentración de las comparsas bilbaínas se llevará a cabo frente al teatro Arriaga y esta medianoche se realizará una cacerolada en las txosnas.

"Queremos activar la alarma y recordar que no vamos a tolerar ninguna agresión, que hacer frente a este problema es responsabilidad de todos y todas: de los medios de comunicación, las instituciones públicas, los individuos, etc", ha dicho.