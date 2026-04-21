BIZAN Info oferta el ciclo de actividades 'Mayo sostenible' para apostar por el compromiso ambiental y social en Vitoria

BIZAN Info - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

BIZAN Info, en colaboración con diferentes entidades, asociaciones y personas particulares, ha organizado un ciclo de actividades que permite afrontar el final de curso con una firme apuesta por la sostenibilidad, la participación ciudadana y la conciencia ecológica en Vitoria-Gasteiz, bajo el título 'Mayo sostenible'.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que distintos espacios de BIZAN acogerán esta programación que conecta medio ambiente, justicia social y nuevas formas de vida más responsables.

La programación arrancará el 11 de mayo con la charla online 'Tejiendo redes verdes: buenas prácticas ecofeministas del Sur Global', un encuentro programado en colaboración con la asociación Colombia-Euskadi, que pondrá el foco en la defensa del territorio desde una perspectiva ecofeminista.

Así, desde la ciudad colombiana de Ibagué, la abogada Angie Romero compartirá su experiencia como integrante de diversas entidades vinculadas a la Red juvenil ambiental. Se abordarán cuestiones clave como el impacto del extractivismo, el papel de las mujeres en la sostenibilidad y las respuestas comunitarias ante la crisis climática, en un espacio que busca tender puentes entre realidades locales y globales. La charla se desarrollará de manera simultánea en BIZAN info y BIZAN Sansomendi.

El ciclo continuará los días 12 y 21 de mayo en BIZAN Ariznabarra con las charlas 'KarKarCar, el coche compartido de Vitoria-Gasteiz', centradas en un innovador proyecto piloto de movilidad sostenible. Impulsado por la cooperativa KarKarCar con el apoyo del Centro de Estudios Ambientales, este modelo propone una alternativa al vehículo en propiedad basada en el uso compartido de coches eléctricos y la gestión comunitaria. Las sesiones permitirán conocer de primera mano su funcionamiento y explorar soluciones más eficientes y respetuosas con el entorno urbano.

La programación se completará el miércoles 20 de mayo con el debate 'Comunidades energéticas: crea y gestiona tu propia energía', también en BIZAN Ariznabarra. Este espacio participativo, dinamizado por Tomás Orbea, vinculado al programa generatividad en BIZAN, acercará a la ciudadanía el concepto de comunidades energéticas, destacando su potencial para impulsar un modelo energético más sostenible, local y colaborativo. Además, se ofrecerán claves prácticas para poner en marcha este tipo de iniciativas colectivas.

RETOS AMBIENTALES

Según ha explicado el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, "este ciclo BIZAN Info propone un cierre de curso que va más allá de lo simbólico, consolidando un espacio de reflexión y acción en torno a los grandes retos ambientales actuales".

"A través de estas actividades, se fomenta una ciudadanía más informada, implicada y capaz de construir, desde lo local, alternativas reales hacia un futuro más justo y sostenible", ha añadido.