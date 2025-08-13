Bizkaia apoya 12 proyectos culturales, deportivos y de normalización del euskera con proyección internacional

Con un presupuesto de 300.000 euros, quiere "fomentar la presencia y reconocimiento vasco más allá de nuestras fronteras"

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado la resolución de una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos culturales, deportivos y de normalización del euskera que, desarrollándose en 2025 fuera del Territorio Histórico, contribuyan a "dar visibilidad internacional a Bizkaia".

En un comunicado, la institución foral ha precisado que destina un presupuesto total de 300.000 euros a respaldar doce iniciativas que fomentan la presencia y el reconocimiento de la cultura, el deporte y la lengua vasca "más allá de nuestras fronteras".

Según ha señalado, el objetivo es "reforzar la proyección exterior de creadores y creadoras, deportistas, así como de proyectos que impulsen el euskera en el ámbito internacional".

Entre los eventos que pueden ser subvencionados se encuentran espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades multidisciplinares; proyectos relativos al patrimonio inmaterial; actividades de mediación artística y cultural, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías; actividades que impliquen y favorezcan la normalización del euskera; y eventos u actividades de carácter deportivo.

Por ejemplo, algunas de las personas que recibirán la subvención para desarrollar sus proyectos durante este 2025 serán Alex Txikon y su expedición al Annapurna, el campeonato Dania Beach Jai Alai Series y Larrabetzuko Musika Eskola, quienes participarán en un evento internacional de coros en la Toscana.

PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS

Asimismo, se apoya a proyectos cinematográficos como 'Empoderío', de Lara Izagirre; 'Basking Beat & Bite', el festival de música vasca de Finlandia; o 'Hirukokoroa', el triple reto que han completado el nadador Iskander Sagarminaga, que, en un plazo de 35 días, ha recorrido la isla de Manhattan nadando desde Irlanda del Norte hasta Escocia a través de NY, el canal Catalina LA y el canal Norte.

Con esta nueva línea de ayudas, la Diputación Foral de Bizkaia ha comentado que reafirma su compromiso con la difusión y el fortalecimiento internacional de la identidad cultural, deportiva y lingüística del territorio.