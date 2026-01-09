Bizkaia cosecha un 30 o 40% más de manzana de sidra que la temporada pasada y elabora entre 120.000 y 130.000 litros

Archivo - Detalle de las flores de un manzano - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Elaboradores de Sidra de Bizkaia, José Antonio Zamalloa, ha revelado que la temporada de cosecha de la manzana en el territorio ha sido un 30 o 40% mayor que la anterior, en parte porque venían "de una temporada mala", lo que supone entre 120.000 y 130.000 litros de sidra elaborada.

Zamalloa ha asistido a la presentación este viernes de la temporada de Txotx 2026 organizada por Euskal Sagardoa que ha tenido lugar en la Plaza de la Constitución de San Sebastián.

Según ha explicado a Europa Press, la cosecha actual es un reflejo de lo que sucedió el pasado año. "En algunas variedades ha fallado pero ha sido buena. Y en la época de recogida tampoco ha fallado", ha señalado.

El represente de Asociación de Elaboradores de Sidra ha destacado que la Reineta de Errezil, de las más tardías, es una de las que peor ha llevado la floración por la falta de frío.

Respecto a Bizkaia, el acto de presentación de la temporada será en la Sidrería Uxarte de Amorebieta-Zornotza el martes, 20 de enero, a las 11.00 horas. Tal como ha apuntado, la cosecha en el territorio ha sido "mayor" que en la temporada pasada, un 30 o 40% más, pero se debe en parte a que venían "de una temporada mala". En Bizkaia se ha transformado un 20% más, 120.000 o 130.000 litros, lo que supone el 10% del porcentaje de sagardo producido en Euskadi.

"No sólo los kilogramos afectan a la hora de decir si es buena o mala. Este año ha coincidido que ha habido más kilos pero también manzana de calidad", ha apuntado.

José Antonio Zamalloa considera que es "importante" transmitir una cultura de la sidra en actos como el Txotx: "hacer catas comentadas, degustar varios depósitos, comentar las características de cada uno, conocer más en profundidad la sidra". Además, cree que la gente "agradece" que se "expliquen esas cosas".