Bizkaia destina 37 millones a la quinta fase de ampliación del AIC en Amorebieta que sumará 22.000 m2 adicionales

En el centro, Elixabete Etxanobe e Ines Anitua en la presentación de la quinta fase de ampliación del AIC de Amorebieta - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia destinará una inversión de 37 millones a la quinta fase de ampliación de Automotive Intelligence Center (AIC), en Amorebieta-Etxano. El centro sumará 21.900 metros cuadrados de superficie adicionales y las futuras instalaciones albergarán nuevas unidades de innovación, centros de experimentación y espacios colaborativos con la denominación de Distrito de Movilidad Avanzada.

Bajo el nombre de Distrito AIC, y una vez licitadas las obras hacia el último tramo de este año, las previsiones apuntan a que el inicio de las obras se podría concretar a lo largo del primer trimestre de 2027, con dos años, como mínimo, de duración de los trabajos.

La ampliación, que se ubicará en un edificio adyacente a las actuales instalaciones, ha sido dado a conocer este viernes en un acto en el edificio central de AIC, que ha estado presidido por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y ha contado también con la presencia de las diputadas de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz y de Promoción Económica, Ainara Basurko.

Tal y como ha explicado Etxanobe, esta nueva ampliación "permitirá evolucionar el actual modelo de centro de innovación abierta hacia uno nuevo centrado en desarrollar nuevas capacidades para aplicar dentro del terreno de la movilidad avanzada".

Etxanobe ha incidido en que, en un momento como el actual, en el que "el sector de la automoción en Europa recorta, quedarse quietos no es una opción y para dar un paso más, llega esta quinta fase de AIC porque nuestra respuesta como territorio pasa por ser más competitivos e innovadores".

Tras resaltar que será un espacio donde no solo se va a investigar o desarrollar tecnología, sino que se probará esa tecnología "en condiciones reales, no en un laboratorio cerrado sino en un entorno vivo con empresas reales y retos reales", la diputada ha subrayado que, este modelo, "en la práctica, significa una mirada más amplia al sector porque la automoción ya no se explica solo desde el vehículo, sino que evoluciona hacia un sistema más amplio, la movilidad".

Etxanobe ha incidido en que ante esa incertidumbre y cambio de modelo que vive el sector en Europa, "hay dos alternativas: podemos esperar a ver cómo evoluciona o podemos anticiparnos", y a su entender, esta ampliación "demuestra que Bizkaia no se achica cuando el entorno se complica, sino que invierte, construye y apuesta por su industria, por su gente y por su futuro".

Según ha asegurado, la nueva etapa que abre esta ampliación surge de "la necesidad de seguir generando espacios de colaboración, experimentación y transferencia de conocimiento para la industria de automoción y movilidad de Bizkaia".

BIZKAIA, COLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR

Etxanobe ha cerrado su intervención subrayando que "el sector vasco de automoción tiene en Bizkaia su columna vertebral, formada por pequeñas y medianas empresas con décadas de especialización pero también grandes multinacionales con centros de competencia de primer nivel mundial".

"Son 300 empresas que facturan más de 25.000 millones de euros al año, que generan 38.000 empleos directos en Euskadi y que están presentes en más de 350 plantas en 32 países" lo que, confirma, ha concluido, que "no es un sector local sino un sector que desde aquí compite en los mercados más exigentes del mundo".

SEIS NUEVOS ÁMBITOS DE MOVILIDAD

El nuevo Distrito AIC centrará su actividad en seis nuevos ámbitos vinculados a la movilidad avanzada, con la incorporación de unidades de innovación de empresas, centros de experimentación -como smart mobility, data space lab, sistemas de recarga avanzados y vehículos pesados e inteligentes- y nuevos espacios colaborativos.

De esta forma, Distrito AIC se ha concebido como una evolución del actual modelo de AIC e incorporará ámbitos de trabajo complementarios a los actuales para cubrir de manera integral las áreas clave de la movilidad futura y reforzar seis grandes ámbitos de trabajo.

En primer lugar, se incidirá en avanzar en los vehículos pesados eléctricos e inteligentes, completando la apuesta desarrollada hasta ahora en torno a turismos y vehículos de dos ruedas.

En segundo lugar, el centro reforzará las capacidades en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, dando continuidad y ampliando las líneas de trabajo intravehiculares desarrolladas hasta el momento.

El tercer ámbito de actividad serán los espacios de datos, tanto a nivel de procesos como de producto, una oportunidad estratégica para el sector de la movilidad al conectar a diferentes actores de la cadena de valor: fabricantes de vehículos, proveedores de componentes, operadores de infraestructuras, gestores de flotas y administraciones públicas.

El cuarto eje será el Software-Defined Vehicle, ámbito clave en un contexto donde el valor se desplaza desde el hardware hacia el software y la integración digital. Esta línea permitirá avanzar en soluciones modulares y conectadas, habilitar servicios digitales, actualizaciones inalámbricas y nuevos modelos de negocio basados en datos.

El quinto ámbito será la movilidad como servicio, que abre la puerta a la creación de ecosistemas digitales capaces de integrar transporte, energía y servicios urbanos.

El sexto se cantrará en la economía circular, buscando mayores niveles de sostenibilidad y competitividad como palanca de apertura hacia nuevos negocios para la industria de automoción y movilidad.

Para el desarrollo de estas líneas es necesario impulsar tecnologías habilitadoras como IoT, 6G, inteligencia artificial, Big Data y ciberseguridad.

Además, AIC incorporará dos nuevos ámbitos tecnológicos a su horizonte de trabajo: los eVTOL (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical); y las tecnologías cuánticas con potencial aplicación ena la movilidad avanzada, la gestión de datos, la simulación y la optimización de sistemas complejos.

Con esta nueva fase se avanzará también hacia un modelo de laboratorios reales de movilidad avanzada. Distrito AIC permitirá articular una red activa de lanzaderas dinámicas concebidas como nodos de living labs orientados al desarrollo, testeo y validación de soluciones innovadoras en entornos reales.

2INNOVACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y FUTURO"

Según ha explicado la CEO de AIC, Inés Anitua, "esta ampliación permitirá la apertura de un espacio donde se impulsa la próxima generación de soluciones en automoción y movilidad conectando industria, tecnología y talento. Distrito AIC será el punto donde convergen innovación, experimentación y futuro".

En palabras de Anitua, "AIC integra conocimiento, formación, tecnología y desarrollo industrial con el fin de mejorar la competitividad de la automoción y la movilidad y su modelo es único por la integración de actividades de valor añadido en un mismo espacio y por su misión de fomentar la colaboración entre las empresas del sector para dotarlas de mayor competitividad".

El patronato de la Fundación AIC está integrado por la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, el Ayuntamiento de Ermua, CIE Automotive, Gestamp, Tenneco, Pierburg, Teknia y ACICAE-Cluster de Automoción de Euskadi y alberga 31 organizaciones de 9 países que emplean a 950 profesionales desarrollando proyectos de innovación.

Con esta Fase 5, AIC inicia una nueva etapa orientada a extender su capacidad de generación de valor hacia nuevos ámbitos de la movilidad avanzada, con un enfoque territorial para conectar industria, administraciones, centros de conocimiento y personas en un ecosistema de innovación abierta al servicio de la competitividad.