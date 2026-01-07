Bizkaia destina 60.000 euros a ayudar a pequeñas entidades locales a participar en programas o iniciativas de la UE

BILBAO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia destinará este año un total de 60.000 euros a la línea de ayudas económicas para impulsar la participación de las entidades locales con menos de 150.000 habitantes en programas e iniciativas de la Unión Europea.

En una nota, la institución foral ha explicado que la convocatoria está dirigida a los ayuntamientos y agrupaciones en las que participen consistorios del territorio. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el 8 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026.

El objetivo de este programa de ayudas es "animar" a las entidades locales a que presenten sus proyectos a convocatorias de ayudas europeas y obtengan financiación adicional para llevar adelante sus iniciativas locales.

Para ello, la Diputación Foral financia un porcentaje de los costes externos de asesoría y consultoría en los que el ayuntamiento haya podido incurrir a la hora de presentar su proyecto para solicitar ayudas europeas.

Además de los ayuntamientos, pueden acceder a la convocatoria las Mancomunidades, la Federación y Asociaciones de Desarrollo Rural, los Centros de Apoyo al Empleo "Behargintzak", así como a los entes de gestión turística de Bizkaia.

Este año se ha introducido como novedad que los organismos autónomos municipales y las empresas públicas municipales puedan ser también beneficiarias del Decreto.

Asimismo, se introducen tramos de subvención diferentes en función del tamaño del municipio, de forma que los más pequeños, reciban el 100% de la subvención solicitada.

Durante 2025, la Diputación Foral de Bizkaia ha subvencionado, través de este decreto de subvenciones, ocho proyectos a convocatorias de financiación europea, con un total de seis entidades locales beneficiarias.

En concreto, a dos proyectos de Fundación Lea Artibai y otros dos de Maruri-Jatabe; mientras que Sestao, Ugao- Miraballes, Barakaldo han visto subvencionado un proyecto cada uno.

Además de esta línea de subvenciones, los ayuntamientos de Bizkaia disponen de la ayuda de la Oficina de Orientación Europea para afrontar los procedimientos con Bruselas, así como para la obtención de los fondos Next Generation.

Esta Oficina es un servicio que la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto a disposición de los ayuntamientos del territorio en el que les facilita información directa sobre los programas y las convocatorias de financiación comunitaria, y ofrece asesoramiento para solicitar esa financiación y sobre el encaje de proyectos locales en convocatorias europeas.

La Unión Europea financia proyectos enmarcados en diversos ámbitos como las políticas sociales o medioambientales, el emprendimiento, la integración, el empleo o la movilidad, por ejemplo. El objetivo de este servicio es paliar los principales problemas de los consistorios a la hora de afrontar procedimientos complejos que requieren de una formación y recursos específicos.

En este sentido, más de 100 municipios de Bizkaia han recibido financiación Next Generation para llevar adelante sus proyectos en temas de rehabilitación de edificios, eficiencia energética, turismo, fondos de bibliotecas, economía circular o servicios digitales.