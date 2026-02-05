Bizkaia mantendrá descuentos en el transporte público y la gratuidad para menores de 14 años hasta el 31 de diciembre

Archivo - Tarjetas Barik. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha acordado este jueves prolongar hasta el 31 de diciembre de 2026 las medidas de bonificación al transporte público vigentes actualmente en Bizkaia. En concreto, se mantienen la gratuidad en los desplazamientos para las y los menores de hasta 14 años, el descuento del 50% en la tarifa de los títulos multiviaje Gazte y la bonificación del 40% en el resto de títulos multiviaje los títulos monedero Creditrans y Gizatrans.

Tal y como se ha expuesto en el Consejo, el objetivo de esta prórroga es asegurar la continuidad de las medidas de apoyo al transporte público colectivo establecidas en los distintos reales decretos aprobados hasta la fecha, y garantizar que las personas usuarias de Bizkaia sigan disfrutando de tarifas más asequibles durante 2026.

Por otro lado, el consejo de CTB ha aprobado la actualización anual de las tarifas de los títulos consorciados, que supondrá una subida media del 3%. De esta forma, el coste de los viajes realizados con tarjeta Barik o Gizatrans se incrementará en torno a 3 céntimos, mientras que los títulos ocasionales experimentarán una variación de 10 céntimos.

Desde el CTB han subrayado que esta actualización responde al compromiso de "garantizar un sistema de transporte público de calidad, eficiente y sostenible, manteniendo al mismo tiempo precios accesibles para la ciudadanía".

Con estas medidas, ha remarcado el CTB, Bizkaia "reafirma su apuesta por un modelo de movilidad más equitativo, que facilite los desplazamientos diarios y contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas usuarias".