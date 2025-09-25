Bizkaia mantiene la "excepcionalidad" en la acogida de menores y apuesta por "una reflexión profunda" sobre el modelo

Reivindica el "esfuerzo incuestionable" que ha hecho Bizkaia, donde hay actualmente acogidos 560 menores

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha advertido de que se mantiene "la situación de excepcionalidad" en el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados, que atiende actualmente a 560 menores, y ha insistido en que "establecer una acogida ordenada es un paso positivo pero no suficiente". Asimismo, ha apostado por "abrir una reflexión profunda" sobre el modelo de acogida que atienda "las diferentes realidades que existen hoy en día".

Durante su intervención en el pleno de Política General que acogen este jueves las Juntas Generales de Bizkaia, Etxanobe ha aludido a la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan al territorio y a los que, ha subrayado, se trata "siempre de ofrecer la mejor oportunidad".

La diputada general ha destacado "el gran esfuerzo" que "ha realizado y realiza" la institución foral para atender "en las mejores condiciones" a todos los menores que llegan. "Y saben que no damos abasto", ha lamentado.

En este marco, ha indicado que se ha llegado a "cuestionar la voluntad" de la Diputación pero "los hechos nos han dado la razón" y se ha conseguido que "el Gobierno de España atienda la demanda de establecer un sistema de reubicación ordenada de los menores migrantes", que desde Bizkaia se había hecho "por el bien de los menores" y para "acabar con una situación injusta en la que unos hacemos y otros se cruzan de brazos".

Según ha explicado, los criterios aprobados por el Gobierno fijan en 370 las plazas con las que debería contar el sistema de acogida de Bizkaia y se disponen de 480 plazas, 110 más. "Un 30% más de las que nos correspondería según los criterios del Gobierno", ha destacado.

En palabras de Elixabete Etxanobe, "ese es el esfuerzo incuestionable que realiza la Diputación de Bizkaia para ofrecer un recorrido socioeducativo a los menores que llegan a nuestro territorio".

En esta línea, ha insistido en que su Gobierno "demuestra con hechos su defensa de los derechos de la infancia expresamente reconocidos por los tratados internacionales" y cree en "el poder de la educación y de los valores" para integrar a los menores en la sociedad, si bien no puede "consentir que, mientras Bizkaia actúa, otros miren hacia otro lado sin cumplir sus obligaciones" y tampoco "menos aún que se cuestione el compromiso de una institución que ha actuado con responsabilidad hasta superar su límite".

La diputada general ha advertido, de cualquier modo, de que "la situación sigue siendo de excepcionalidad" y, en la actualidad, el sistema de acogida atiende "de la mejor manera posible" a 560 menores.

Así, ha precisado que "establecer una acogida ordenada es un paso positivo pero no suficiente". "El abordaje completo del fenómeno migratorio requiere visión, coordinación y recursos para lograr la mejor integración de estas personas", ha manifestado.

LAS MAFIAS

Por ello, ha reclamado "una mayor implicación social e institucional", especialmente contra mafias o redes organizadas que controlan el flujo internacional de menores sin referentes familiares y su acceso al territorio vizcaíno, o que "falsifican los documentos oficiales de identificación para hacer pasar por menores a los que no lo son".

En su opinión, resulta "imprescindible actuar en clave de convergencia y sintonía con todas las instituciones implicadas para garantizar la mejor atención y facilitar la integración" de los menores.

"Bizkaia va a seguir exigiendo la implicación de otros gobiernos e instancias en dar una respuesta adecuada al hecho migratorio, con especial cuidado tratándose de menores de edad sin referentes familiares", ha asegurado.

Además, ha planteado que "es necesario abrir una reflexión profunda sobre el modelo de acogida de menores". "El sistema actual no se diseñó para atender a esta nueva realidad, a la que nos hemos ido adaptando en base a las nuevas necesidades que ha ido surgiendo", ha señalado.

Según ha explicado, de esa reflexión "debería emanar un sistema de acogida y protección de menores que atienda las diferentes realidades que existen hoy en día con el objetivo de garantizar un recorrido socieducativo para su mejor integración en la sociedad".