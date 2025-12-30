Bizkaia pone en marcha un inventario online de suelos para actividad económica que incluye un millón de m2 libres

Inventario on line de la Diputación de Bizkaia sobre suelos disponibles - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha un inventario online de suelos de actividad económica que reúne información urbanística detallada de 883 ámbitos repartidos por el territorio, con cerca de 30 millones de m2 netos para actividades económicas, y alrededor de un millón de m2 vacantes ya urbanizados y preparados para acoger nuevos proyectos empresariales, una cifra ligeramente superior a la superficie de la isla de Zorrozaurre, de 838.781 m2.

En un comunicado, la institución foral ha señalado que la herramienta, accesible a ciudadanía, empresas, ayuntamientos y entidades de promoción económica, aspira a impulsar la implantación de nuevas actividades productivas y a facilitar la toma de decisiones sobre localización empresarial en Bizkaia.

El inventario parte, por primera vez, de todos los suelos actualmente calificados como de actividad económica en los planes urbanísticos de los 113 municipios de Bizkaia, "garantizando que no queda ningún ámbito fuera".

El departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial actualizará la información trimestralmente a partir de los datos remitidos por los ayuntamientos sobre novedades urbanísticas y aprobación definitiva de nuevos planes.

La plataforma se presenta como un sistema de información geográfica (GIS), disponible en: https://serviciosgis.com/appaaee/?lang=es. Al acceder a esta página, se puede localizar suelos por comarca o municipio, así como filtrar por distintos parámetros como existencia de parcelas vacantes, tamaño de las parcelas, situación del planeamiento pormenorizado o grado de ejecución de la urbanización.

La herramienta ofrece fichas descargables en PDF con la información relevante de cada ámbito y posibilita la exportación de los datos a hojas de cálculo para su análisis por parte de empresas, consultoras, entidades de promoción económica o administraciones públicas.

De este modo, según ha explicado la institución foral, se convierte en un instrumento clave para conocer "de manera rápida y visual" qué suelos de actividad económica existen en Bizkaia, cuáles son sus condiciones urbanísticas y qué disponibilidad real de suelo vacante ofrecen.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, ha explicado que el objetivo principal del inventario es "impulsar y facilitar la promoción económica en Bizkaia, poniendo al alcance de todos los agentes una radiografía completa y fiable del suelo disponible para nuevas inversiones".

A su juicio, "el sistema refuerza la transparencia y la coordinación entre Diputación y ayuntamientos, aportando una base homogénea de información para la captación de proyectos empresariales y la planificación de nuevas áreas de actividad económica".

Al concentrar en un único geoportal la información sobre disponibilidad de suelo, condiciones urbanísticas y grado de ocupación de los espacios de actividad económica, Bizkaia, según ha destacado, "mejora su atractivo para la implantación de nuevas empresas, la ampliación de las ya existentes y el diseño de políticas públicas de promoción económica más eficientes".

La Diputación ha señalado que esta herramienta "se alinea con las estrategias territoriales y de competitividad" del tejido empresarial de Bizkaia, "facilitando la toma de decisiones de inversión con datos actualizados y comparables".