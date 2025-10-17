Bizkaia recauda hasta septiembre 7.876,3 millones, un 9,3% más que el año pasado

Archivo - Sede de la Diputación de Bizkaia, en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

El IRPF crece un 8,2% y el Impuesto sobre Sociedades disminuye un 18,4%

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada por tributos concertados hasta septiembre en Bizkaia se ha elevado a 7.876,3 millones de euros, 670,7 millones más que la obtenida en el mismo periodo de 2024 (+9,3%). Este dato de recaudación representa el 77,4% del presupuesto de ingresos tributarios de todo el ejercicio 2025 (de 10.182,3 millones), según los datos hechos públicos este viernes por la Diputación de Bizkaia.

Desde la Hacienda vizcaína han destacado que la imposición directa mantiene "el buen comportamiento de los meses anteriores" y aporta 4.114,4 millones de euros, con un incremento de un 5,2% (+201,7 millones) con respecto a septiembre del año pasado.

En este capítulo, el IRPF crece en su conjunto un 8,2%, situándose en 2.989 millones de euros. Destaca el crecimiento de 178,4 millones en las retenciones de trabajo (+6,4%) y las retenciones del capital mobiliario (+7,7%).

En cambio, la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades disminuye un 18,4% (-159,7 millones), debido a la caída de la Cuota Diferencial del impuesto, "confirmando los datos acumulados a fin del mes anterior", ha explicado Hacienda.

El resto de conceptos tributarios presenta una evolución positiva. En el caso del Impuesto de Patrimonio crece un 23,7% (+22,9 millones de euros), el de Sucesiones y Donaciones un 58,9% (+33,5 millones) y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes un 22,6% (+23,6 millones).

IMPUESTOS INDIRECTOS

La recaudación por la imposición indirecta, por su parte, suma 3.126,6 millones de euros, un 12,8% más que la obtenida en el mismo periodo de 2024. A la espera del ajuste correspondiente al tercer trimestre, que se producirá el mes próximo, la recaudación de los dos principales impuestos indirectos, IVA e Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, crecen, respectivamente, un 16,3% (341,6 millones) y un 5,1% (32,8 millones).

Con respecto a otros impuestos indirectos el de la Electricidad crece un 72,3%, el de Transmisiones Patrimoniales un 30% y el de Actos Jurídicos Documentados un 24,5%. Caen, sin embargo, el Impuesto especial de la Cerveza (-18,8%), el de Alcoholes (-10,6%) y el de Determinados Medios de Transporte (-25,2%).

Las Tasas y Otros Ingresos suponen 45,3 millones de euros, un 10,2% menos que en el mismo periodo de 2024. De este modo, el total de Tributos Concertados de Gestión Propia asciende a 7.286,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,2%.

A la gestión propia hay que añadir los ajustes con el Estado por IVA (709,9 millones), por impuestos Especiales (-120,2 millones) y por Gases Fluorados de Efecto Invernadero (0,2 millones).

Con estos datos, el total de Tributos Concertados acumula así un crecimiento de un 9,3% sobre el ejercicio anterior (+670,7 millones) y alcanza los 7.876,3 millones.