Bizkaia recibe el Premio Platino y tres primeros premios nacionales en los galardones a la Excelencia Turística 2025

La directora general de Turismo de la Diputación foral de Bizkaia, Leire Sáez, recibe junto a 'Dos Truchas con Pasaporte' (Andoni Sánchez y Endika Amelibia) el Premio Platino y tres primeros premios nacionales en los galardones a la Excelencia Turística - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

El Departamento de Turismo de la Diputación cree que los reconocimientos avalan "una estrategia ambiciosa" que "permite llegar a nuevos públicos"

MÁLAGA, DIA 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación Foral de Bizkaia ha recibido en la gala nacional de los Premios a la Excelencia Turística 2025, celebrada este jueves en Málaga, el Premio Platino, además de los primeros galardones a la Mejor Imagen de Marca Turística Institucional, la Mejor Acción de Marketing con Celebrities y la Mejor Campaña de Turismo Digital por su campaña "From Bizkaia for Life", convirtiéndose en la institución con mayor reconocimiento del certamen.

La gala, celebrada en el Auditorio Museo Picasso, ha sido conducida por Agustín Bravo, y la presidenta de Gala Acción Social y directora de los Premios a la Excelencia Turística, María Cansino.

Estos galardones, referentes en la comunicación turística estatal, reconocen proyectos innovadores, de impacto y excelencia creativa, y un modelo de promoción basado en la "esencia, identidad y la innovación" como ha sido la campaña "From Bizkaia for Life" de la Diputación vizcaína.

Tras recibir los premios, la directora general de Turismo de la Diputación foral de Bizkaia, Leire Sáez, ha destacado que Bizkaia está desarrollando un modelo de promoción basado "en la autenticidad, la sostenibilidad y la innovación".

"Estos reconocimientos avalan una estrategia ambiciosa que pone en valor la esencia del territorio y que nos permite llegar a nuevos públicos desde narrativas contemporáneas y de alta calidad", ha señalado en la gala.

Los premios reconocen el conjunto de acciones impulsadas por Bizkaia para situarse como destino turístico de referencia desde "una narrativa diferencial, sostenible, emocional y basada en la autenticidad del territorio", según han subrayado desde el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación.

El proyecto premiado hunde sus raíces en el éxito editorial del libro "Bizkaia de Toda la Vida", obra de Jon Uriarte y Tomás Ondarra, que se ha convertido en un "verdadero fenómeno cultural y en un superventas en el ámbito local", han destacado desde la Diputación.

La institución foral ha indicado que su capacidad para capturar, "con sensibilidad y rigor costumbrista, la memoria colectiva, las tradiciones y la identidad emocional de Bizkaia, ha sido el punto de partida para la estrategia turística posterior".

Tras ese libro, la institución foral organizó una exposición itinerante que mostraba un recorrido por los recuerdos, oficios, celebraciones y paisajes que han configurado la vida cotidiana del territorio vizcaíno.

El impacto de esta publicación -y la conexión que ha generado entre ciudadanía y territorio- permitió dar el salto a un proyecto audiovisual y digital de gran escala, la campaña "From Bizkaia for Life", que ha recibido este jueves el reconocimiento estatal.

CAMPAÑA "FROM BIZKAIA FOR LIFE"

El jurado del certamen ha valorado la campaña "From Bizkaia for life", realizada en colaboración con los creadores de contenido vizcaínos 'Dos Truchas con Pasaporte' (Andoni Sánchez y Endika Amelibia), que ha reforzado la visibilidad digital del destino.

La campaña muestra el recorrido por más de 40 localizaciones de Bizkaia y, con más de 100 horas de material audiovisual, ha dado lugar a una serie de piezas digitales de alto impacto destinadas a redes sociales y la web, con contenidos aéreos, terrestres y localizaciones en lugares emblemáticos del Territorio. "Han sido 40 localidades para mostrar un poco nuestra autenticidad y nuestro territorio", ha asegurado Leire Saéz.

Según ha señalado la Diputación, el esfuerzo técnico ha sido "determinante" y algunos planos que duran solo segundos en redes han requerido hasta dos horas de grabación, demostrando "un nivel de producción y detalle excepcional".

La estrategia ha permitido mostrar Bizkaia desde perspectivas modernas, inclusivas y altamente visuales, reforzando su posicionamiento como "destino diverso y sostenible". Con más de 240.000 seguidores en Instagram, Dos Truchas con Pasaporte han aportado una narrativa "cercana, plural y experiencial" que ha conectado especialmente con públicos jóvenes y viajeros activos.

PREMIO PLATINO

También se ha reconocido a Bizkaia con el Premio Platino, un galardón especial entregado al cierre de la gala Premios a la Excelencia Turística 2025, que reconoce la suma del impacto institucional, la calidad técnica, la coherencia narrativa y la innovación en comunicación turística lograda por Bizkaia en 2025.

Este premio, anunciado tras la presentación y entrega de todos los bloques principales, ha subrayado "el liderazgo de Bizkaia en el panorama estatal".

La directora general de Turismo, Leire Sáez, ha reconocido que se sienten "abrumados" y es "un honor inmenso" para Bizkaia recibir este Premio Platino, un galardon que "reconoce el trabajo de un territorio que vemos en la calidad de este territorio, en la innovación". "Es una manera honesta de mostrar quiénes somos, porque al final lo que hemos tratado con esta campaña es mostrar qué es Bizkaia y quiénes somos los que vivimos en Bizkaia", ha añadido.

Tal como ha asegurado, los galardones consolidan a Bizkaia como "uno de los territorios más innovadores" en comunicación turística del Estado, avalando una estrategia que combina la recuperación del relato identitario y emocional (De Bizkaia de Toda la Vida), la apuesta por producción audiovisual profesional y multiformato (From Bizkaia for life), el impulso del turismo inclusivo, sostenible y descentralizado, la colaboración con creadores capaces de conectar con audiencias amplias y el uso intensivo de herramientas digitales y campañas segmentadas.

Tras estos reconocimientos, la directora de turismo de la Diputación Foral de Bizkaia ha agradecido finalmente al jurado y a la organización de los Premios a la Excelencia Turística este reconocimiento, y ha reafirmado su compromiso "con un modelo de promoción basado en la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la puesta en valor de la identidad de Bizkaia".