Bizkaia reconoce las buenas prácticas en la personalización de los cuidados de larga duración

Foto de familia de las entidades galardonadas - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha entregado este martes los reconocimientos a las buenas prácticas de personalización en los cuidados de larga duración, que este año cumplen su cuarta edición. Estos galardones, impulsados por el departamento foral de Acción Social, tienen como objetivo fomentar, difundir y compartir experiencias innovadoras entre las entidades que ofrecen atención en el hogar, centros de día o recursos residenciales del territorio.

En esta edición se han presentado un total de 24 prácticas desarrolladas en 17 entidades. De entre ellas, se han concedido seis distinciones que han recaído en las residencias Colisée Barrika (La Saleta Care S.L.), Joxe Miel Barandiaran (Azpiegiturak S.A. - Servicios Sociales Aita Menni S.L.) y Urizartorre (Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia - ADEMBI), así como en el Centro de Día Nafarroa del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Urgatzi S.L.) y en la Fundación Aspaldiko-Residencia (Fundación Aspaldiko), reconocida en dos categorías.

Además, la institución foral ha otorgado menciones especiales a las iniciativas desarrolladas en el Centro de Día Bizigura (Azpiegiturak S.A. - Servicios Sociales Aita Menni S.L.) y en el Centro Asistencial Leioa (IFAS), por su compromiso con modelos de atención centrados y adaptados a las necesidades de cada persona.

En el acto de entrega de los reconocimientos, la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha agradecido y trasladado "el aplauso de toda Bizkaia" a las organizaciones y entidades reconocidas. "Bizkaia avanza hacia un modelo de atención más humano, innovador y comprometido; avanza porque vamos de la mano, instituciones públicas y privadas, para construir juntas un sistema de cuidados centrado en las personas, donde cada necesidad y cada proyecto de vida cuenten. Pero Bizkaia no solo avanza, sino que lidera iniciativas que marcan el camino", ha destacado.

En este sentido, Antxustegi ha agradecido el compromiso y la implicación de todas las entidades, dado que "vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y vuestras buenas prácticas nos impulsan e inspiran a seguir avanzando hacia una atención más personalizada en el ámbito de los cuidados de larga duración que ya estamos promoviendo". "Porque sin vuestro trabajo, vuestras ideas y vuestro compromiso diario, nada de esto sería posible", ha subrayado.

Las 17 entidades participantes en estos reconocimientos han acreditado una o varias buenas prácticas de personalización de la atención en los cuidados de larga duración (24 en total), lo que ha permitido a cada entidad avanzar en la transformación de sus servicios, así como de su modelo de atención y gestión.

De todas ellas, el jurado ha concedido seis reconocimientos y dos menciones especiales a las buenas prácticas en el ámbito de la personalización de la atención en los cuidados de larga duración durante 2025.

COMISIÓN EVALUADORA

La selección de los premiados la ha realizado una comisión evaluadora presidida por la coordinadora del Plan de Transición en Cuidados de Larga Duración de Bizkaia y en la que han estado representados el Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia, la Comisión Permanente de Centros de Personas Mayores, los colegios profesionales de Trabajo Social, Enfermería, Psicología y Médicos del territorio, Zahartzaroa - Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, una persona profesional de atención directa del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de Bizkaia, dos personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito de los cuidados de larga duración y una persona cuidadora de persona en situación de dependencia y/o discapacidad.

Los galardones a las buenas prácticas se han entregado esta mañana en el marco de la IV Jornada de Reconocimientos a las Buenas Prácticas de Personalización en Cuidados de Larga Duración 2025, un encuentro que ha congregado a más de 200 personas vinculadas al ámbito de la acción social y los cuidados.

Entre los asistentes se encontraban profesionales dedicados a la atención directa de personas en situación de dependencia o con discapacidad, representantes de colegios profesionales y expertos en modelos de atención centrados en la persona, que han compartido experiencias y reflexiones sobre los retos de futuro.

Previo a la entrega de los reconocimientos, la jornada ha contado con la presencia de Raquel Martínez Buján, doctora en Sociología y profesora en la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña. Durante su intervención ha abordado el significado de orientar las políticas de cuidados y los servicios sociales hacia un modelo comunitario, así como las formas en que la comunidad puede articularse con las administraciones públicas.

Asimismo, ha compartido los principales resultados del proyecto de investigación que dirige sobre esta temática y que lleva por título ' modelo de cuidados de larga duración en transformación: la articulación de programas comunitarios en el sistema público de bienestar tras la Covid-19'.