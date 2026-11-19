La diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, junto a los participantes en el Congreso Forestal de Bizkaia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia organiza, con la colaboración de la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE) y la EHU, la segunda edición del Congreso Forestal de Bizkaia, que se celebra este jueves y viernes en el Bizkaia Aretoa de Bilbao, bajo el título "Montes gestionados para un territorio resiliente", con el objetivo de abordar los retos e la gestión forestal.

El encuentro reúne a representantes institucionales, investigadores, propietarios y profesionales del sector forestal de distintos países europeos para abordar los retos de la gestión de los bosques y compartir experiencias.

La diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha sido la encargada de realizar la apertura institucional de la conferencia, que cuenta con especialistas procedentes de países como Austria, Finlandia, Francia, Portugal e Irlanda, además de representantes de la Comisión Europea y expertos del ámbito estatal.

El programa se estructura en torno a tres grandes cuestiones: las políticas europeas relacionadas con los bosques, las nuevas fórmulas para financiar su conservación y gestión, y la adaptación de las masas forestales al cambio climático.

El objetivo es intercambiar conocimientos y experiencias que permitan avanzar hacia una gestión forestal sostenible, capaz de compatibilizar la protección de la biodiversidad, la actividad económica y el desarrollo de las zonas rurales, según ha informado la Diputación Foral de Bizkaia.

Durante su intervención, Arantza Atutxa ha puesto el foco en la importancia que tiene el bosque para Bizkaia, tanto desde el punto de vista territorial como histórico, cultural y económico. "En Bizkaia el bosque no es únicamente una cobertura del suelo. Forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra economía. Pero la sociedad ha cambiado, y cómo adaptamos la gestión de nuestros montes a esa nueva realidad es uno de los principales retos que tenemos por delante", ha señalado.

En este sentido, la diputada ha defendido la necesidad de mantener una gestión forestal activa y ha destacado el papel de las personas propietarias. "En Bizkaia, aproximadamente el 80% de la superficie forestal está en manos privadas. Por eso, cualquier política forestal debe contar con quienes poseen y gestionan buena parte de nuestros montes. La propiedad privada es un aliado imprescindible para la conservación y la gestión sostenible de nuestros bosques", ha afirmado.

NUEVA NORMA FORAL DE MONTES DE BIZKAIA

La celebración de esta conferencia coincide con el año de aprobación de la nueva Norma Foral 2/2026, de 22 de abril, de Montes de Bizkaia, que actualiza la regulación forestal del territorio después de más de tres décadas.

La normativa establece un marco para avanzar en la gestión sostenible de los montes, reforzar la prevención de incendios forestales, proteger la biodiversidad y mejorar la planificación a largo plazo.

También contempla medidas para evitar el abandono de los terrenos forestales, facilitar su gestión por parte de las personas propietarias y reconocer los servicios que prestan los bosques al conjunto de la sociedad, como la captura de carbono, la regulación del agua o la conservación de los ecosistemas.

Durante su intervención, Atutxa también ha abordado la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los bosques y las condiciones necesarias para su gestión. "Proteger más no siempre significa regular más. Necesitamos normas que garanticen la conservación, pero también instrumentos que permitan trabajar sobre el terreno. Porque uno de los grandes riesgos para nuestros bosques no es su gestión, sino la ausencia de ella", ha subrayado.

En este contexto, la diputada ha explicado que la nueva Norma Foral de Montes de Bizkaia incorpora instrumentos de planificación para "avanzar hacia una gestión adaptada a las características de cada zona", como las Directrices de Gestión Forestal Sostenible y los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales, con una primera experiencia piloto en Enkarterri.

ESPECIALISTAS INTERNACIONALES

La primera jornada ha comenzado con una sesión dedicada al nuevo marco político europeo para los bosques y su relación con el cambio climático, la bioeconomía y el desarrollo rural.

Entre los participantes se encuentra Marcus Lier, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que abordará la estrategia europea de bioeconomía, la gestión del riesgo de incendios forestales y los próximos pasos en materia de resiliencia climática. También intervendrán Peter Mayer, director gerente del Centro Austríaco de Investigación Forestal, y Eric Dumontet, secretario general del sindicato de silvicultores del suroeste de Francia (SYSSO).

Posteriormente, está prevista una mesa redonda sobre la coordinación de las políticas forestales europeas, estatales y regionales, en la que participará la diputada foral Arantza Atutxa junto con representantes de la Comisión Europea, del ámbito investigador y del sector forestal.

Durante la tarde, el debate se centrará en cómo financiar la adaptación de los bosques al cambio climático. Se expondrán experiencias como los créditos de naturaleza desarrollados en Finlandia, la certificación de los servicios que prestan los ecosistemas forestales y los acuerdos entre empresas y propietarios para contribuir a la conservación y gestión de los montes.

En esta sesión participarán, entre otros, Marko Mäki-Hakola, director forestal de la organización finlandesa de productores agrarios y propietarios forestales MTK; Ana Belén Noriega, directora general de PEFC España; y Xosé Covelo, director de la Asociación Forestal de Galicia. La jornada concluirá con una mesa redonda en la que también estarán representadas la Fundación Basoa y la Asociación Forestal de Navarra.

LA GESTIÓN ACTIVA DE LOS BOSQUES

Este viernes las intervenciones se centrarán en la gestión forestal activa como herramienta para adaptar los montes al cambio climático. Se analizarán cuestiones como la necesidad de adecuar las prácticas forestales a las nuevas condiciones climáticas, la gestión conjunta de pequeñas propiedades forestales y el papel de las diferentes especies arbóreas en la adaptación de los bosques.

Entre los ponentes figuran Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universitat de Lleida; Jeannette Lartigue, subdirectora de la Oficina Nacional de Bosques de Francia en los Pirineos Atlánticos; Francisco Silva, vicepresidente de la asociación forestal portuguesa FORESTIS; y Nick McCarthy, director del Centro de Investigación en Ecoinnovación de Irlanda.

La conferencia finalizará con una mesa redonda sobre gestión forestal sostenible y adaptación al cambio climático. En ella participarán, junto a los especialistas internacionales, Aitor Omar, jefe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, y José Antonio Zabala, presidente de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia.