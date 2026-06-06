Bizkaia reúne a más de un centenar de especialistas en la primera Jornada de Rescate Técnico de Euskadi

Jornada de Rescate Técnico de Bizkaia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entorno del Puente Bizkaia ha acogido este sábado la I Jornada de Rescate Técnico de Bizkaia, un encuentro pionero en Euskadi que ha reunido a más de un centenar de profesionales especializados en rescate en altura pertenecientes a servicios de bomberos de distintos puntos del Estado.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Rescate Técnico por Cuerda Euskadi (ARTCE-SETSE) y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Foral de Bizkaia, ha transformado durante dos jornadas las inmediaciones del Puente Colgante, en ambas márgenes de la ría, en un escenario operativo para la realización de maniobras complejas de rescate, ha informado la Diputación en un comunicado.

Se trata de la primera vez que Euskadi acoge un evento de estas características, hasta ahora habitual únicamente en un reducido número de ciudades europeas especializadas en rescate técnico y operaciones verticales.

El programa ha incluido diversos ejercicios diseñados para reproducir situaciones reales de emergencia, desarrollados de forma simultánea en distintos puntos del Puente Bizkaia, la dársena de Portugalete y otras zonas anexas.

Entre los ejercicios realizados han destacado rescates de trabajadores suspendidos en altura en los tirantes de la infraestructura, intervenciones en espacios confinados, evacuaciones bajo estructuras voladas y maniobras de progresión y extracción sobre la dársena sin contacto con el agua.

En total han participado doce equipos especializados procedentes de diferentes comunidades autónomas, seleccionados en función de criterios relacionados con la experiencia operativa, la seguridad y la capacidad técnica.

Entre ellos han figurado servicios de bomberos de Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, San Sebastián, Navarra, Palma de Mallorca, Burgos, Toledo, Linares, Jaén y Ceuta.

Desde el Servicio de Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia han destacado que este tipo de jornadas permiten compartir procedimientos de trabajo, mejorar la coordinación entre servicios de emergencia y favorecer la actualización técnica de los profesionales dedicados al rescate especializado.

EXPOSICIONES

Además de las pruebas operativas, el evento ha incluido espacios expositivos de material técnico, actividades divulgativas y encuentros entre profesionales del ámbito de las emergencias y la seguridad, favoreciendo el intercambio de conocimiento técnico y la formación especializada entre los distintos equipos participantes.

La organización ha subrayado asimismo que la jornada ha servido para acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrollan los servicios de rescate y mostrar su preparación ante situaciones de alta complejidad técnica.

El dispositivo ha contado con un amplio operativo organizativo y preventivo coordinado entre instituciones y servicios de emergencia, incluyendo personal técnico especializado, equipos logísticos y recursos sanitarios preventivos desplegados en ambas márgenes de la ría para garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades.

"Este tipo de encuentros permiten reforzar la cooperación entre servicios de emergencia, impulsar la mejora continua de los procedimientos de intervención y acercar a la ciudadanía el trabajo especializado que desarrollan los equipos de rescate en situaciones de alta complejidad técnica", han valorado desde la Diputación.

La celebración de esta primera edición ha supuesto el estreno del Puente Colgante como un enclave singular para la realización de eventos técnicos de gran formato.