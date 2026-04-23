Bizkaibus suma a su flota el primer autobús interurbano del Estado con tecnología anti-atropellos

La diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, Sonia Pérez, y el consejero delegado de ALSA, Francisco Iglesias, junto al autobús que incorpora el sistema anti-atropellos. - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bizkaibus ha presentado este jueves una nueva unidad equipada con tecnología avanzada de prevención de atropellos, convirtiéndose en la primera del Estado en incorporar este tipo de sistema en trayectos interurbanos. Se trata de un sistema exterior de prevención que protege a peatones y ciclistas en situaciones de visibilidad limitada, como paradas o pasos de cebra.

La diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, Sonia Pérez, y el consejero delegado de ALSA, Francisco Iglesias, han sido los encargados de presentar esta primera unidad interurbana piloto equipada con un sistema antiatropellos, que se incorporará progresivamente a todas las nuevas unidades de Bizkaibus en las próximas licitaciones y forma parte de un conjunto de innovaciones tecnológicas orientadas a reforzar tanto la seguridad activa como la pasiva de la flota, así como la protección de peatones y del resto de vehículos que interactúan en la operativa diaria.

Esta innovación supone "un paso adelante" en la mejora de la seguridad vial, especialmente en la interacción entre autobuses y personas usuarias vulnerables de la vía pública, como peatones y ciclistas, ha indicado Pérez.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en la entrada en vigor del Reglamento europeo de Seguridad General (GSR II), que establece la obligatoriedad de integrar sistemas avanzados de asistencia a la conducción en los vehículos.

En este contexto, la diputada foral ha recordado que Bizkaibus ya cuenta con sistemas como el control inteligente de velocidad (ISA), el frenado automático de emergencia (AEBS), la detección de ángulo muerto, la monitorización frontal, la vigilancia en marcha atrás o los sistemas de alerta de fatiga.

Sin embargo, ha precisado, este sistema antiatropellos, que llevarán incorporado a partir de ahora todos los nuevos autobuses de Bizkaibus, no es obligatorio, pero "hemos querido asumir este compromiso y es único y pionero en todo el Estado". Bizkaibus, ha destacado, "siempre ha ido por delante de la propia obligación en la implantación de medidas en materia de seguridad, siempre hemos sido pioneros".

Se trata de un sistema anti-atropello exterior que amplía la protección más allá del propio vehículo, actuando directamente sobre su entorno inmediato. Así, este sistema permite detectar situaciones de riesgo en zonas de visibilidad reducida, como paradas, pasos de peatones o maniobras de giro, y emitir señales visibles que alertan a otros usuarios de la vía.

Pérez ha señalado que, según la estadística, muchos atropellos se producen por falta de visibilidad, ya que el tamaño del autobús crea ángulos muertos. Este sistema, ha explicado, emite un pitido muy sonoro para alertar al peatón de la presencia de un turismo en el lateral del autobús que no puede ver en un cruce y al conductor de la existencia de un peatón cruzando. Además, en función de la velocidad del vehículo se emiten señales lumínicas, naranjas si el coche circula a menos de 30 km o rojas si supera este límite.

De este modo, se añade "una capa adicional de seguridad que no depende únicamente de la actuación del conductor, sino que influye también en el comportamiento del resto de vehículos y peatones", han resaltado en la presentación.

IDENTIFICAR SITUACIONES DE PRELIGRO

A través de mecanismos de detección y señalización activa, han destacado, el sistema permite identificar posibles situaciones de peligro y advertir de forma visible a los agentes implicados, "favoreciendo una reacción más rápida y una conducción más segura por parte de terceros".

De este modo, han subrayado, no solo se refuerzan las capacidades del conductor, sino que se amplía el alcance de la protección hacia el conjunto del espacio viario.

La diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo ha destacado que esta nueva unidad con el sistema anti-atropellos incorporado y ya en funcionamiento, representa "un paso más en nuestro compromiso con una movilidad cada vez más segura, inteligente y centrada en las personas".

"La tecnología, si está bien usada y bien aplicada, es una gran aliado", ha dicho Sonia Pérez, al tiempo que ha considerado necesario "concienciar a la sociedad y formarla para que sea consciente de que cuando vamos por la calle convivimos con muchos agentes, vehículos, peatones, motos, patines...".

Pérez ha señalado también que este avance ha sido posible gracias a la colaboración con Alsa, uno de los principales operadores de Bizkaibus, que ha incorporado esta tecnología como parte de "su compromiso con la seguridad, la innovación y la mejora continua del servicio".

En esa línea, ha añadido que la implicación de Alsa en este proceso refleja "la importancia de la cooperación entre administraciones y empresas para desarrollar e implantar soluciones que respondan a los retos actuales de la movilidad y contribuyan a elevar los estándares de seguridad en el transporte público".

Por su parte, el consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, ha señalado que "en un contexto en el que las nuevas formas de movilidad en las ciudades están incrementando el número de peatones, bicicletas y patinetes y, por tanto, la siniestralidad vinculada a estos llamados "usuarios vulnerables", se hace necesario tomar medidas para prevenir que estos índices sigan creciendo y para facilitar una convivencia pacífica con el transporte público.

Tras destacar la "simplicidad del sistema y la cantidad de problemas que nos va a resolver", ha señalado que la movilidad urbana e interurbana ha cambiado muchísimo y "ahora tenemos que ir por las calles con la preocupación de las bicicletas, de los peatones, de los cruces o de los patinetes". Según ha asegurado, este sistema anti-atropello que ahora se ve como "novedoso, en tres o en cinco años lo veremos igual que el cinturón de seguridad".