Bizkaidendak presenta Berriro, sistema de fidelización en red para impulsar la competitividad del comercio local vasco

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Bizkaidendak, en colaboración con Euskaldendak y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, ha presentado oficialmente este martes en Durango (Bizkaia) la plataforma Berriro, un ecosistema digital de fidelización, "pionero en Euskadi e incluso a nivel mundial", diseñado específicamente para "fortalecer la competitividad del comercio de proximidad y los servicios personales frente a las grandes plataformas y superficies comerciales".

A diferencia de otras herramientas del mercado, Bizkaidendak ha destacado que Berriro nace de una demanda del sector y ha sido desarrollada por los propios comerciantes, integrando las múltiples realidades del comercio local.

La plataforma permite a los establecimientos locales ofrecer a su clientela monederos digitales, sistemas de puntos y recompensas personalizadas, bajo la premisa de ser una "herramienta viva" que evolucionará constantemente para adaptarse a las necesidades del día a día.

El presidente de Bizkaidendak, José Andrés Cebrecos Goikoetxea, ha destacado, durante su intervención, que la gran ventaja competitiva de Berriro es la creación de una red conectada. "No se trata de que cada comercio haga la guerra por su cuenta con su propia herramienta, sino de generar un ecosistema sólido en toda Euskadi donde la clientela se sienta parte de una comunidad de consumo local", ha señalado.

Por su parte, los representantes municipales han puesto en valor el impacto que esta tecnología tendrá en la revitalización de la comarca, en una edición en la que Durango ha ejercido como ayuntamiento anfitrión. Así lo han señalado Mireia Elkoroiribe y Jesica Ruiz, alcaldesa y concejala de Comercio del Ayuntamiento de Durango, quienes, junto a Alex Palacios, presidente de Dendak Bai, han animado a la participación tanto de la clientela como de las asociaciones y comercios de la zona.

El despliegue de Berriro será posible gracias a la financiación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, que ha apostado por dotar al sector de infraestructuras comunes para una digitalización real y efectiva. En este sentido, los responsables del Departamento han subrayado la importancia de la colaboración público-privada para mantener vivos los entornos urbanos.

Para el viceconsejero de Turismo, Comercio y Consumo, Jakes Aguirrezabal, "este proyecto es una herramienta más de apoyo a nuestro comercio local, porque servirá tanto para incrementar la fidelidad de la clientela y es un primer paso para construir una red de fidelización del pequeño comercio en Euskadi, que iremos extendiendo progresivamente por todo el territorio para lograr que sea realidad un ecosistema compartido que conecte territorios y municipios vascos, dinamice el consumo local y genere inteligencia comercial territorial".

Berriro es un proyecto dirigido a comercios minoristas, negocios de proximidad y profesionales que desarrollan su actividad en Euskadi. La plataforma no sustituye el proceso de venta tradicional, sino que lo complementa con incentivos de fidelización que mejoran la relación entre el comercio y la clientela. Actualmente, la adhesión para los comercios interesados se realiza a través de la web oficial www.berriro.eus.