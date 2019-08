'Blackbird' de Roger Michell, protagonizada por Susan Sarandon y Kate Winslet, inaugura la Sección Oficial del Festival

Publicado 13/08/2019 12:24:12 CET

SAN SEBASTIÁN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película sobre la eutanasia 'Blackbird' dirigida por Roger Michell y protagonizada por Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska y Sam Neill, inaugurará la Sección Oficial a concurso de la 67 edición del Festival de San Sebastián que se celebrará del 20 al 28 de septiembre en la capital guipuzcoana.

Esta coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido es un 'remake' de 'Stille Hjerte/ Silent Heart' (Corazón silencioso, 2014), el drama con el que el cineasta danés Billie August compitió en el propio certamen donostiarra en 2014 y con el que Paprika Steen ganó la Concha de Plata a mejor actriz.

En un comunicado, los organizadores del Zinemaldia han indicado que, de este modo, la pugna por la Concha de Oro comenzará el 20 de septiembre con la proyección de 'Blackbird', cuyo guión es también obra de Christian Torpe, autor del libreto original del filme danés.

Susan Sarandon (Premio Donostia, 1995) encarna en 'Blackbird' a una enferma terminal que desea poner fin a su sufrimiento. Aunque en principio su familia apoya su decisión de morir con dignidad, sus hijas (Winslet y Wasikowska) descubren secretos familiares que complican más aún la situación.

Roger Michell (Pretoria, Sudáfrica, 1956), realizador afincado en el Reino Unido, comenzó en el cine con películas como 'My Night with Reg' (1997) y 'Titanic Town' (1998), pero su primer gran éxito fue 'Notting Hill' (1999), comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant que recaudó más de 360 millones de dólares.

También ha dirigido títulos como el thriller 'Changing Lanes' (Al límite de la verdad, 2002), con Samuel L. Jackson y Ben Affleck, o 'Le Week-End' (2013), que compitió en la Sección Oficial de San Sebastián y dio a Jim Broadbent la Concha de Plata al mejor actor.

Por su parte, Susan Sarandon, ganadora del Oscar por su papel en 'Dead Man Walking' (Pena de muerte, 1995), lleva medio siglo dedicada a la interpretación.

Entre los papeles de sus inicios destaca el de 'Atlantic City' (Sección Oficial, 1980), que la trajo por primera vez a San Sebastián junto al director Louis Malle. Quince años después, la coprotagonista de 'Thelma & Louise' (1991) recibió el Premio Donostia a toda su carrera.

Posteriormente su nombre ha aparecido asociado al reparto de varias películas programadas por el Festival como 'Emotional Arithmetic' (Aritmética emocional, 2007), 'In The Valley of Elah' (En el valle de Elah, 2007) o 'Arbitrage' (El fraude, 2012), con la que regresó en persona junto a Richard Gere.

Las entradas para la proyección inaugural del Zinemaldia ya están a la venta en la página web del Festival a un precio de 70 euros, según han informado las fuentes del certamen donostiarra.