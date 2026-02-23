BOE publica la declaración como Lugar de Memoria de la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria y el 3 de Marzo

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes el acuerdo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por el que se declara Lugar de Memoria la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, donde se produjeron "los horribles sucesos del 3 de marzo" de 1976, en los que murieron cinco trabajadores. De este modo, se reconoce su "valor simbólico", su "profunda trascendencia en las capas trabajadoras", y su "expresión de resistencia a la opresión de la dictadura".

Según recuerda el acuerdo de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, la Iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa, acogía ese 3 de marzo de 1976 una asamblea de trabajadores, en el contexto de una huelga general, que llegó a ser "masiva", con varios miles de personas tanto en el interior del templo como en los aledaños.

Sobre las cinco de la tarde, rememora, "las fuerzas de orden público recibieron la orden ejecutiva de desalojar sin reparar en medios". Cinco personas fallecieron por los disparos efectuados y, en conjunto, "hay constancia de 42 heridos de bala".

Dos días después, se celebró el funeral en la catedral y "una enorme comitiva formada por miles de obreros desfilaron con los ataúdes a hombros portados por sus compañeros", recoge el acuerdo, que alude también a las "múltiples manifestaciones en toda España" de condena de las muertes.

Según destaca, el 3 de marzo de 1976 constituye "una de las fechas inolvidables para los trabajadores de Vitoria, del País Vasco y de toda España". Los "horribles sucesos" ocurridos en el interior de la Iglesia y en sus alrededores, señala, han quedado "en el recuerdo permanente del pueblo de Vitoria" y simbolizan "las legítimas luchas de las capas trabajadoras por la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo y la durísima represión de las fuerzas policiales contra las movilizaciones obreras que aún perduraba en España tras la muerte del dictador Francisco Franco".

Asimismo, se destaca que la iglesia de San Francisco de Asís constituye "el espacio de sociabilidad que acogía a los representantes de los trabajadores de Vitoria en unos momentos en los que no existían libertades políticas ni sindicales y se carecía de los más mínimos derechos de reunión y asociación".

De este modo, se considera que la Iglesia de San Francisco de Asís y los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria merecen ser declarados Lugar de Memoria Democrática "por su valor simbólico, por su profunda trascendencia en el imaginario de las capas trabajadoras, por su expresión de resistencia a la opresión de la dictadura, por ser referente de aquellos horribles sucesos y asesinatos".