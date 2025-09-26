Bolaños sobre el juez Peinado: "Me preocupan las actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño a la Justicia"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llega a dar declaraciones a la prensa antes de acudir a la Apertura del Año Judicial 2025-2026, a 26 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press

Pide al CGPJ que actúe con "agilidad" y "resuelva cuanto antes" sus quejas sobre Peinado cuando le tomó declaración por el caso Begoña Gómez

BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que le preocupan "las actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia", en alusión al magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha pedido al CGPJ que actúe con "agilidad y resuelva cuanto antes" sus quejas sobre Peinado cuando le tomó declaración por esta causa.

Bolaños ha realizado estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia, en Bilbao, antes de acudir a la Apertura del Año Judicial 2025-2026 en el Palacio de Justicia de la capital vizcaína.

A preguntas de si la Moncloa presionó al Consejo General del Poder Judicial para frenar las actuaciones de Juan Carlos Peinado y su opinión sobre la instrucción del juez, ha respondido: "Yo solo quiere decir que, como ministro de Justicia, me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia", ha asegurado.

El ministro ha recordado que él presentó escritos de queja contra el magistrado ante el CGPJ tras el interrogatorio que este le hizo en calidad de testigo por el caso Begoña Gómez. El órgano de Gobierno de los jueces abrió, por ello, diligencias informativas.

QUEJAS DE BOLAÑOS CONTRA PEINADO

Según ha recordado Félix Bolaños, su queja fue "pública y notoria" porque lo dio a conocer el propio Juan Carlos Peinado, aunque él había guardado discreción al respecto. "Cuando he sufrido alguna irregularidad, lo he puesto de manifiesto ante el órgano competente, que es el CGPJ y, a partir de aquí, yo lo hice con total discreción, es decir, no quise hacerlo público porque lo que pretendo es que el Consejo General del Poder Judicial haga su trabajo con tranquilidad. Yo no lo hice público, lo hizo el afectado", ha insistido.

Por ello, ha reclamado al máximo órgano de gobierno de los jueces que actúe con "agilidad" y que "resuelva cuanto antes esas quejas para preservar el buen nombre de la Justicia en nuestro país".