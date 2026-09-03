Bomberos evitan que el incendio de una máquina alcance un depósito de aceite de 18.000 litros en Vitoria

Bomberos de Vitoria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la máquina de una nave de Vitoria-Gasteiz ha obligado a intervenir a los bomberos ante el riesgo de que las llamas alcanzaran un depósito de 18.000 litros de aceite.

El incidente se produjo este pasado miércoles, cuando un incendio declarado en una máquina de fabricación en una nave de la calle Portal de Bergara requirió una compleja intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) "para evitar un grave siniestro", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las llamas llegaron a amenazar un depósito con 18.000 litros de aceite. El fuego, propagado por la chimenea hasta la cubierta, fue extinguido con una línea preventiva de espuma y el trasvase del fluido en colaboración con el personal de la planta.