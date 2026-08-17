VITORIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos mantienen controlado y perimetrado el incendio forestal de Llanteno (Álava), cuyas labores de extinción se mantienen este lunes, según han informado a Europa Press fuentes de la Diputación Foral de Álava

En estos trabajos han intervenido en los últimos días bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, además de la brigada foral de Agricultura, otras dos brigadas de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, la guardería forestal de Agricultura y cinco helicópteros.

Una vez ha mejorado la situación, se han ido retirando paulatinamente dotaciones de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, así como los medios aéreos enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta forma, este domingo continúan las labores para sofocar las llamas los bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, la Brigada de Agricultura, bulldozers guiados por guardas forestales y el helicóptero de Emergencias de Euskadi.