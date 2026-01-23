Bomberos retiran parte de la valla de la parcela del Obispado en la calle Lersundi en Bilbao ante el riesgo de caída

Retirada de la valla de la parcela del Obispado en Bilbao - ABANDO HABITABLE

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Bilbao han retirado este viernes parte de la valla de la parcela del Obispado en el barrio de Abando, que ha aparecido esta mañana a punto de caerse en la zona de la calle Lersundi. El Ayuntamiento ha instado al Obispado a su reposición y está previsto que este viernes realice una actuación provisional y el lunes la definitiva, según han apuntado fuentes municipales.

En esa parcela, el Obispado inició unas obras, ahora paralizadas, para construir un edificio que albergara todos los servicios de la Diócesis de Bilbao y también se proyectaba una clínica Mutualia en ese terreno.

Desde la Plataforma Abando Habitable, que vienen denunciado desde hace tiempo el mal estado de la valla, han señalado que este viernes una zona de la valla ha aparecido a punto de desplomarse y, ante el riesgo existente, además, teniendo en cuenta las fuertes rachas de viento que se están produciendo estos días, han procedido a dar aviso a la Policía Municipal.

Al lugar se han desplazado los Bomberos que, ante la situación de la valla, han procedido a retirar la parte que estaba en peor estado, en la calle Lersundi, enfrente del Colegio Cervantes, y a colocar unas vallas de obra en ese punto.

Abando Habitable ha destacado, a través de la redes sociales, que, en principio, la idea de los Bomberos era repararla pero, dado el estado en el que se encontraba, se ha procedido a su retirada en el citado punto.

"VALLA EN MAL ESTADO"

La plataforma ha recordado que viene alertando que la valla se encuentra en "mal estado e inestable" y que supone, por tanto, un "grave peligro" para los vecinos de esa zona y para los escolares del colegio situado en las inmediaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao ha confirmado que se ha producido ese aviso a la Policía Municipal y la actuación de los Bomberos ante el riesgo existente de caída de la valla y ha añadido que corresponde al Obispado reponerla y cumplir con lo establecido por el Consistorio.

Según han explicado fuentes municipales, hasta el lugar se ha acercado personal de inspección de obra del área de Planificación Urbana y se ha hecho ya el requirimiento al Obispado para "la reposición" de la valla.

Las mismas fuentes han añadido que el Obispado les ha comunicado que tiene previsto realizar una reposición provisional este mismo viernes y el lunes llevarían a cabo la actuación definitiva. Por su parte, Inspección de Obra visitará este fin de semana la zona para comprobar el estado en el que se encuentra.

En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento dictó una resolución en la que denegaba al Obispado la prórroga de la licencia de obra del nuevo edificio de la diócesis de Bilbao que se contemplaba en el espacio que antes ocupaba la Escuela de Magisterio (BAM).

Las obras del nuevo edificio, iniciadas en octubre de 2023, que incluían también una clínica de Mutualia, quedaron paralizadas en abril de 2024, tras la quiebra de la empresa constructora Murias, que entró en concurso de acreedores dos meses antes.

En esa resolución municipal, se ordenaba también que, en el plazo máximo de tres meses, el obispado procediera a restituir la urbanización al estado original. En concreto, debía eliminar los recrecidos provisionales, retirar las barandillas, reponer aceras, aparcamientos y pintados de líneas, así como "llevar a cabo la sustitución del vallado perimetral actual de chapa metálica" por un cierre de solar de ladrillo o similar de entre dos y tres metros de altura y un acabado "que garantice su conservación en buen estado".

Además, se advertía que, en caso de no cumplir estas medidas en el plazo establecido, se impondría al Obispado de Bilbao una multa de 600 euros, como finalmente fue, ya que ese plazo concluyó en diciembre sin que se hubiera cumplido lo marcado desde el Consistorio.

Una situación que llevó a Abando Habitable a realizar movilizaciones para denunciar el peligro existente en esa parcela y que, a su juicio, persiste, sobre todo, tras la retirada de la valla a escasos metros de un centro escolar.