Brad Pitt, "totalmente abierto" al cine español y repetir con Bardem y Penélope: "Cualquier cosa con ellos"

1119630.1.260.149.20260923162911 Brad Pitt ha presentado su pelicula 'El corazón de la bestia' en el Festival de Cine de San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El actor estadounidense Brad Pitt se ha mostrado "totalmente abierto" a trabajar en el cine español y ha asegurado que le "encantaría" repetir con los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, dos intérpretes españoles con los que mantiene una relación de amistad y con los que ya ha coincidido en producciones como 'The Counselor', en 2013, en la que los tres comparten pantalla, o 'F1', en 2025, que también cuenta con el intérprete español.

"Tengo a mis queridos amigos, Javier y Penélope, y me encantaría hacer cualquier cosa con ellos", ha afirmado Brad Pitt durante una entrevista con Europa Press en el Festival de San Sebastián, donde ha regresado 17 años después de su anterior visita con 'Malditos Bastardos' para presentar este miércoles 'En el corazón de la bestia', dirigida por David Ayer, y que se estrena en cines el viernes, 25 de septiembre.

"Por supuesto, estoy totalmente abierto. Cuanto mayores nos hacemos, más interesante resulta estirar las piernas y abrirse a nuevas posibilidades. Me interesaría ver qué podría aprender de ello. Así que estoy totalmente abierto a trabajar fuera de Estados Unidos; América ya no es lo suficientemente grande", ha respondido al ser preguntado si le gustaría trabajar en el cine español.

En este sentido, el actor ha destacado la dimensión internacional de la industria cinematográfica. "Es un mundo global", ha señalado Pitt, que ha explicado que desde su faceta como productor también busca ampliar su presencia fuera de Estados Unidos. "Acabamos de abrir una oficina europea y estamos tratando de expandirnos más en esa dirección", ha indicado Brad Pitt, en referencia a Plan B Entertainment (Mediawan) que tiene sede en Londres.

Sobre los criterios que sigue a la hora de involucrarse en una película como productor, Pitt ha explicado que se guía principalmente por el instinto, del mismo modo que cuando elige sus papeles como actor. "Simplemente por lo que siento que merece la pena explorar después", ha apuntado.

Además, Brad Pitt ha destacado la importancia que tienen para él las personas que participan en cada proyecto. "Ahora es realmente importante quién escribe, quién dirige, quién monta. Es decisivo", ha señalado Pitt.

PRODUCTORES "COMO UNA BANDA DE GARAJE"

"Como productores seguimos abordando las cosas un poco como una banda de garaje. Tengo a mis dos socios, y están muy, muy atentos al gran talento que hay en todo el mundo, e intentamos ampliar horizontes", ha desvelado.

Preguntado por su opinión sobre las corridas de Toros, tan populares en España teniendo en cuenta que uno de los temas del filme protagonizado por el estadounidense es la relación entre el ser humano y los animales, el intérprete se ha limitado a recordar que acudió a una corrida de toros "hace mucho, mucho tiempo", en su primer viaje a España.

GRAN EXPECTACIÓN EN UNA RUEDA DE PRENSA "REPLETA"

Antes de la entrevista, Brad Pitt ha comparecido en una rueda de prensa que estaba "repleta" y que ha llenado sus 306 asientos disponibles -según ha confirmado la organización a Europa Press-, para presentar la película en la que encarna a un oficial de las Fuerzas Especiales que sobrevive a un accidente aéreo junto con su perro de combate Odín. El actor ha aparecido con una chaqueta y unos pantalones vaqueros, combinados con una corbata rosa que sobresalía de la chaqueta.

"Es una historia de supervivencia pero sobre todo es una historia de amor. Creo que podríamos escucharnos mejor y sobrepasar las líneas que nos dividen. ¿Por qué no cuidamos a las personas que están a nuestro alrededor? Si todos hiciéramos eso el mundo sería un lugar mejor", ha afirmado.

EN LOS "DÍAS MÁS OSCUROS", "AMIGOS MUY CERCANOS Y FAMILIA"

Brad Pitt también ha destacado la importancia de los vínculos personales en los momentos más difíciles. "Eso es importante en al vida cuando pienso en los días más oscuros, en mis estrechas relaciones de las que dependía mucho, amigos muy cercanos y familia. Ha sido muy abierto acerca de mi lucha y estar y ser libre con las personas que te quieren y apoyan. Eso es todo", ha manifestado.

Al respecto, ha agregado que todo consiste en "pequeñas victorias". "Vas a sufrir pérdidas, vas a sufrir dolor, pero se trata simplemente de llegar a la próxima pequeña victoria", ha subrayado. Por otro lado, el actor ha destacado los grandes cambios de la industria en los últimos años, especialmente por la llegada del streaming y la consolidación de los estudios.

"En los últimos años ha habido grandes cambios, sobre todo con la industria de lo que el streaming nos ha traído que son muchas oportunidades para todos", ha afirmado.

En este sentido, el actor ha celebrado que ahora haya "una gran cantidad" de historias y de "talentos" muy interesantes". Asimismo, el actor ha recordado que ha habido una gran caída en la asistencia a salas desde el COVID, aunque ha comentado que se está remontando. "Las películas se volvieron muy caras, solo las de gran tamaño pudieron recuperar la inversión", ha indicado.

Además, Brad Pitt ha pronunciado las palabras "bueno, muy bueno" en español y ha confesado que el lunes tuvo el "día libre" para poder ver la playa y ver el arte de Eduardo Chillida. "Es uno de mis escultores favoritos. He podido comer platos realmente deliciosos. San Sebastián es una ciudad muy bonita, es fantástico estar aquí de vuelta", ha manifestado.

Antes del inicio de la rueda de prensa, el actor ha salido del Hotel María Cristina ante la atenta mirada de gente que ha agolpado a sus puertas para poder verle. Tras subirse al coche para acudir a la rueda de prensa, algunas personas han corrido cerca del coche para fotografiar a Brad Pitt.

El actor llegó el pasado domingo a San Sebastián junto a su pareja, y ya empezó a levantar pasiones entre el público que esperó con gran expectación su llegada.