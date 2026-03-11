Buscan a 250 personas para trabajar como operarios de producción en Álava y otras 25 en Gipuzkoa

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adecco busca 250 personas para trabajar como operarios de producción en Álava y otras 25 en Gipuzkoa para desarrollar funciones de manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos.

Según ha informado la ETT, los seleccionados también tendrán que supervisar el proceso de producción y asegurar la calidad de los productos. Por ello, se necesitan personas "dinámicas" con experiencia en cadenas de manipulación y montaje, así como contar con habilidades organizativas y orientación a la seguridad y cumplimiento de normas.

A cambio, se ofrece incorporación inmediata con jornada completa en diferentes turnos según disponibilidad (mañana, tarde, noche).