Busturialdea-Urdaibai se suma a la iniciativa 'Gaztemunduri Ateak Ireki' para estrechar lazos con la diáspora más joven

El programa 'Gaztemundu' del Gobierno Vasco y 'Ateak Ireki', iniciativa promovida por Batzen Kultur Elkartea con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, han unido esfuerzos en 'Gaztemunduri Ateak Ireki', una propuesta que busca ampliar y reforzar la conexión y los vínculos con la diáspora vasca más joven, a la que se ha sumado Busturialdea-Urdaibai, de la mano de Urremendi, la Asociación de Desarrollo Rural de la comarca.

En este marco, Busturialdea-Urdaibai se incorpora por primera vez como territorio de acogida, sumándose así a esta experiencia de intercambio y conocimiento mutuo en clave de Euskadi Global, junto al Goierri (Gipuzkoa), que ya ha participado en ediciones anteriores.

La iniciativa reunirá a más de medio centenar de jóvenes de la comunidad vasca en el exterior, de edades comprendidas entre los 18 y 25 años, procedentes de distintos países y vinculados a las federaciones de Euskal Etxeak participantes. En el caso de Busturialdea-Urdaibai, los jóvenes llegarán de la mano de FEVA (Argentina), FIVU (Uruguay) y la Asociación Vasco Australiana.

Muchas de las personas participantes cuentan con raíces vizcaínas. Durante su estancia, vivirán una experiencia de inmersión en la comarca, que favorecerá el fortalecimiento de las relaciones tanto entre ellos como con las familias de acogida, generando vínculos personales y comunitarios duraderos, según ha destacado Urremendi.

El objetivo último del programa es que los participantes se conviertan en personas embajadoras de Euskadi en la Diáspora, reforzando así los lazos entre el país y su comunidad exterior.

FAMILIAS DE ACOGIDA

En esta primera fase, la atención se centra en dar a conocer el programa en el territorio y en acercar la iniciativa a las familias de Busturialdea, que tendrán la oportunidad de participar en la acogida de jóvenes de la diáspora durante su estancia en la comarca, que se desarrollará del 27 de junio al 19 de julio.

Además, desde Urremendi se articulará un trabajo conjunto con los ayuntamientos, centros escolares y distintas entidades locales, con el fin de generar un marco de colaboración que acompañe el desarrollo de la iniciativa en la comarca.

En este contexto, Aitziber Ansotegi, gerente de la entidad, mantendrá encuentros con los ayuntamientos de Busturialdea para trasladarles el planteamiento del programa y compartir posibles líneas de implicación desde el ámbito local.

La estancia se verá complementada por una propuesta de actividades vinculadas al territorio, que permitirá acercarse a su realidad social, cultural y económica desde una mirada próxima y cotidiana, favoreciendo el contacto directo con el entorno y con las personas que lo habitan.

Según ha señalado Aitziber Ansotegi, "este tipo de iniciativas permiten que la comarca se muestre desde lo cercano, desde lo que ocurre en el día a día". "Para Busturialdea - Urdaibai es una forma de abrirse y de generar espacios de relación que enriquecen tanto a quienes llegan como a quienes participan desde aquí", ha añadido.

Con su incorporación a 'Gaztemunduri Ateak Ireki', Urremendi continúa desarrollando su labor de acompañamiento al territorio, facilitando dinámicas de colaboración y contribuyendo a que Busturialdea-Urdaibai se proyecte como "un espacio de acogida, intercambio y relación en un contexto global".