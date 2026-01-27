BZB inaugura su nueva planta de clasificación de envases ligeros, tras una inversión de 17 millones

Inauguración de la renovada planta de Bizkaiko Zabor Berziklategia (BZB) para la clasificación de envases ligeros. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bizkaiko Zabor Berziklategia (BZB) ha inaugurado este martes su renovada planta de clasificación de envases ligeros tras completar un proyecto de modernización en el que se ha efectuado una inversión de 17 millones de euros y que sitúa a Bizkaia "a la vanguardia estatal en la gestión de envases". La actuación permite aumentar la capacidad de tratamiento hasta 40.000 toneladas anuales y mejorar la calidad del reciclaje, ha destacado la Diputación.

La inauguración de la planta, en Amorebieta-Etxano, ha contado con la participación de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y los representantes de las entidades que impulsan este proyecto Rosa Trigo, CEO de Ecoembes, y Joachim Domröms, de Trienekens País Vasco.

Durante este acto, la diputada general de Bizkaia ha incidido en que "invertir en reciclaje es invertir en calidad de vida" y, en este sentido, ha subrayado que "esta planta demuestra cómo Bizkaia apuesta por un entorno más limpio y sostenible para las próximas generaciones".

Asimismo, ha subrayado que esta infraestructura es "clave" para seguir avanzando hacia un modelo de economía circular "más sólido y comprometido con el futuro" del territorio.

Por su parte, la CEO de Ecoembes, Rosa Trigo, ha asegurado que "es todo un orgullo ver cómo el propósito compartido por alcanzar los objetivos de reciclaje y hacerlo de la forma más eficiente se ha materializado en esta planta, un ejemplo de colaboración público-privada y que representa la apuesta por avanzar hacia un modelo económico donde la sostenibilidad, la innovación y la competitividad".

Desde Trienekens País Vasco, Joachim Domröms ha destacado que "la colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia permite que el reciclaje deje de ser solo una obligación y se convierta en una oportunidad para crear valor y cuidar el entorno".

SEPARACIÓN MÁS PRECISA

Tras la renovación efectuada, la planta de BZB ha pasado de clasificar siete a diez familias de envases, lo que permite "una separación más precisa y materiales de mayor calidad para su reciclaje", han explicado desde la Diputación.

Además, la capacidad de tratamiento se incrementa de las actuales 23.000 toneladas anuales hasta alcanzar las 40.000 toneladas, lo que la convierte en "la primera planta de estas dimensiones en el Estado en emplear este tipo de tecnología avanzada".

La nueva instalación ocupa una superficie total de 4.500 metros cuadrados, 1.500 más que las instalaciones anteriores, e incorpora procesos "altamente automatizados que optimizan todo el recorrido de los envases recogidos de manera selectiva" en Bizkaia.

BZB, iniciativa de colaboración público-privada participada por la Sociedad Foral Garbiker, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, y Trienekens País Vasco, pretende reforzar con esta inauguración su papel como "infraestructura clave" prevista en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Competencia Local 2030.

En la actualidad, la planta trata más de 22.683 toneladas de envases al año y cuenta, según han valorado los responsables forales, con una de las tasas de recuperación más altas del Estado. Con la nueva planta en funcionamiento, Bizkaia "da un paso decisivo para mejorar la gestión de los residuos, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente".

Tras la renovación efectuada, BZB puede clasificar tres fracciones de envases más que anteriormente, "mejorando la separación y el aprovechamiento de los materiales". Entre otros, se incluyen PET botella (envases de bebidas), PET bandeja (envases alimentarios de un solo uso), Plástico de Polipropileno (tapones y productos de cuidado personal) y Plástico de Poliestireno (envases como los de yogur).

También se pueden clasificar Film de polietileno (bolsas de supermercado y envoltorios), otros films plásticos (envoltorios variados), PEAD (envases de detergentes y limpieza), Brik (envases multicapa para alimentos y bebidas), materiales férricos (latas, aerosoles y tapas metálicas) y aluminio (latas de refrescos y bandejas de alimentos).

La planta incorpora sistemas de selección óptica de última generación con apoyo de inteligencia artificial que, ha precisado la Diputación, "permiten identificar y separar los envases de forma más rápida y precisa". Esta tecnología "mejora el rendimiento" del proceso y contribuye a que los materiales reciclados "tengan mayor calidad y valor".