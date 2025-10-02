Una de cada cuatro personas jóvenes en Vitoria es de origen extranjero

VITORIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz contaba con un total de 64.350 personas entre 12 y 35 años a finales de 2024, lo que representa un crecimiento cercano al 3%, con 1.792 jóvenes más que en 2023. Una de cada cuatro personas jóvenes es de origen extranjero, según los datos publicados por el Observatorio de la Realidad Joven, enmarcado dentro del Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento gasteiztarra.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que los datos forman parte de un análisis anual que examina en profundidad los principales factores que afectan a la población joven de la capital alavesa, con el objetivo de ofrecer una imagen precisa y actualizada de su realidad.

La concejala de Juventud, Ana López de Uralde, ha explicado que el estudio aborda temas clave como la emancipación, el empleo, la vivienda o la formación, entre otros. "Es una herramienta clave que proporciona un análisis detallado de datos estadísticos y demográficos, permitiéndonos captar una imagen fiel de la juventud local y diseñar estrategias adaptadas a sus necesidades, retos y posibilidades", ha valorado.

El informe aclara que los barrios con mayor número de personas jóvenes son Arriaga-Lakua, Zabalgana y Sansomendi. Sin embargo, en relación con el porcentaje de personas jóvenes respecto al total de la población, el Casco Histórico es la zona con mayor presencia juvenil, seguida de Goikolarra y Sansomendi. Asimismo, desvela que una de cada cuatro personas jóvenes es de origen extranjero.

Los resultados del informe se presentarán esta tarde en el Elkargune de Juventud, que se celebrará a partir de las 18.00 horas en Labe Gazte Laborategia.