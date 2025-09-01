El cadáver hallado flotando en la ría en Barakaldo (Bizkaia) es el de una mujer de 88 años

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cadáver localizado a primera hora de esta tarde flotando en aguas de la ría en Barakaldo (Bizkaia), en la zona de Urban Galindo, es el de una mujer de 88 años de edad, aún sin identificar, según han informado a Europa Press desde el área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento fabril.

Sobre las 16.50 horas, una persona que paseaba por el borde de la ría ha visto en el cauce lo que creía que podía ser un cuerpo, boca abajo, y ha avisado al teléfono de emergencias 112, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de Barakaldo y unidades de Seguridad Ciudadana de la comisaría de la Ertzaintza en Sestao, además de otros servicios como Cruz Roja o Bomberos para proceder a la recogida de los restos mortales pertenecientes a una mujer de 88 años.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que la persona ha podido precipitarse a la ría y la Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación. El cadáver será trasladado al Instituto vasco de Medicina Legal (IVML) de Bilbao, donde se le practicará la autopsia en busca de datos que puedan aclarar la causa de la muerte.