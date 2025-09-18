Una cadena humana en La Concha conmemorará el sábado el Día del Alzheimer en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una cadena humana en la playa de La Concha conmemorará este próximo sábado el Día del Alzheimer en San Sebastián, de la mano de la Asociación de familiares, amigos y personas con Alzheimer y otras demencias de Gipuzkoa, Afagi.

La iniciativa se desarrollará a la altura de la primera rampa, a las doce del mediodía, como acto central de la campaña de Afagi por el Día Mundial del Alzheimer, que tiene como lema 'Para cada olvido, una mano amiga'.

El objetivo es "sensibilizar, concienciar e implicar a la sociedad guipuzcoana en la importancia del acompañamiento humano, cercano y constante a las personas con Alzheimer y a sus familias", según ha explicado la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, junto al presidente de Afagi, Iñaki Olalde, en rueda de prensa.

La diputada foral ha indicado que esta iniciativa "pone el foco en el acompañamiento cercano, humano y constante para quienes viven la realidad del Alzheimer y otras demencias".

Además, ha recordado que la persona cuidadora desempeña un papel esencial, ya que "lo que comienza siendo un apoyo ocasional, se convierte en una asistencia casi constante". Por ello, ha insistido en que "es fundamental la comunidad, contar con una red de apoyo sólida que sostenga, oriente y acompañe de forma continuada a personas enfermas, familiares y entorno amigo".

Peña ha recalcado que "es fundamental que, en el diseño de nuestras políticas, desde las instituciones públicas, tengamos en cuenta las voces de todas las personas y agentes implicados". También ha apelado al "compromiso individual y colectivo de la ciudadanía, poniendo en valor el carácter solidario de nuestro territorio".

Peña ha animado a toda la ciudadanía a "participar en las diferentes actividades que se celebrarán a lo largo del mes, especialmente en la cadena humana que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre en la barandilla de La Concha".

Olalde ha subrayado que el objetivo de Afagi es "garantizar una calidad de vida a las personas con Alzheimer u otro tipo de demencia en términos de bienestar y salud hasta el final de la vida, sin olvidar nunca el papel esencial de las personas cuidadoras".

Además, ha puesto el foco en "los retos a los que se enfrentan las familias", como "gestionar comportamientos difíciles, mantener entornos seguros, convivir con un duelo anticipado, el estrés o el agotamiento emocional". "Cuidar es un acto de amor, pero también de entrega, desgaste y, a menudo, de soledad", ha recordado.

Es por ello que ha realizado un reconocimiento al "esfuerzo de esos más de 40.000 familiares cuidadores que hay en Gipuzkoa, valorar su trabajo y agradecer, en nombre de toda la comunidad, esa labor silenciosa y continuada".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a las instituciones y al sector privado, porque "el Alzheimer es un reto social que exige más respuestas". "Invertir en acompañamiento es apostar por una sociedad más humana", ha señalado, para subrayar, a continuación, que "sin un apoyo económico y una colaboración activa, no se puede garantizar una atención digna, sostenible y de calidad".

Además de la cadena humana del sábado, todo este mes se instalarán mesas informativas en diferentes localidades de Gipuzkoa: Pasaia Donibane (14 de septiembre), Errenteria (15 de septiembre), Orio (18 de septiembre), Arrasate, Irun, Mutriku y Zarautz (19 de septiembre), Donostia (20 de septiembre) y Ordizia (21 de septiembre).

También se han programado varias charlas: el 23 de septiembre en San Sebastián, a las 18.00 horas, dirigida a personas socias de Afagi, y el 25 de septiembre en Irun, a las 18.30 horas en Palmera Montero, ambas impartidas por la profesora de Derecho de la Universidad del País Vasco (EHU), Lourdes Labaca, con el objetivo de resolver dudas legales relacionadas con el Alzheimer. Ese mismo día, a las 17.00 horas, tendrá lugar en la Residencia GSR Debagoiena de Aretxabaleta la charla 'Convivir con el Alzheimer', abierta al público.