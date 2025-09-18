CAF firma tres contratos para la modernización y mantenimiento del metro de El Cairo por 450 millones de euros - KHALED ABOBAKR/CAF

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CAF ha cerrado tres acuerdos con la Autoridad Nacional de Túneles (NAT), empresa estatal encargada del desarrollo de la red de metro en Egipto, para llevar a cabo la modernización integral de 39 unidades de la Línea 2 y el mantenimiento de las unidades de las Líneas 1 y 2 del Metro de El Cairo. El volumen de la operación supera los 450 millones de euros.

Los contratos serán financiados por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio de España, según ha informado la compañía vasca en un comunicado.

A través de este instrumento, se promueve la financiación pública de proyectos "emblemáticos" desarrollados por empresas españolas en los mercados internacionales, "apoyando la proyección de tecnología y servicios de vanguardia", ha apuntado.

El alcance de los contratos incluye la modernización integral de 39 unidades de la Línea 2, con el objetivo de extender su vida útil en 20 años. Esta actuación contempla la sustitución de los sistemas de tracción y TCMS, convertidores auxiliares, mejoras en el sistema de freno, instalación de nuevos sistemas de atención al pasajero, CCTV y conectividad Wi-Fi, así como la renovación de interiores y exteriores.

Además, se modernizará el taller de Shubra, que acogerá tanto las labores de mantenimiento como la producción en serie de la modernización, han explicado desde CAF.

También supone el mantenimiento completo durante 10 años de las 39 unidades de la Línea 2, incluyendo puestas a cero de sistemas y elementos mecánicos. Este mantenimiento se desarrollará en paralelo con las labores de modernización.

Asimismo, se llevará a cabo el mantenimiento completo durante 10 años de las 23 unidades de la Línea 1, actualmente en proceso de modernización por CAF -contrato firmado en 2021-, que se iniciará una vez finalizada dicha modernización.

Con este nuevo proyecto, CAF se une al proyecto que actualmente está desarrollando la compañía para NAT, que abarca la rehabilitación de las unidades que operan en la Línea 1 del metro y el acondicionamiento del depósito de mantenimiento de Kozzika.