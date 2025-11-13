CAF gana 100 millones de euros hasta septiembre, un 66% más

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

CAF ha logrado en los nueve primeros meses de 2025 un beneficio neto de 100 millones de euros, lo que supone un 66% más que en el mismo periodo del pasado año, tras aumentar las ventas consolidadas un 8% interanual, hasta alcanzar los 3.165 millones de euros.

Según ha informado la compañía guipuzcoana, el resultado de explotación aumenta un 18%, hasta los 161 millones de euros, debido al crecimiento de actividad y a la progresión del margen consolidado (+0,4 p.p.).

Además, ha indicado que la reducción del gasto financiero y el menor impacto de las divisas mejoran el resultado financiero un 28%, mientras la tasa fiscal resultante disminuye, en línea con lo previsto.

La cartera de pedidos experimenta un crecimiento del 6% hasta llegar a los 15.579 millones de euros. La cartera de Solaris registra un valor histórico tanto en volumen (2.317 millones) como en número de unidades (2.759), aportando una "alta visibilidad" a la senda de crecimiento y progresión del mix que protagonizará el negocio en los próximos períodos.

Esta cartera no incluye las siguientes adjudicaciones del tercer trimestre del 2025 y del cuarto trimestre de 2025, por un valor total cercano a 600 millones de euros -Rehabilitación y Mantenimiento de Metro El Cairo (Egipto); Suministro de autobuses eléctricos a Países Bajos y Polonia-.

Esta cartera tampoco incluye el alto volumen de opciones futuras ejecutables por los clientes asociadas a los contratos en cartera tanto en el segmento ferroviario como en el de autobuses (>9.000 millones de euros).

Por su parte, el resultado operativo crece por encima de las ventas y alcanza 161 millones de euros, mostrando una expansión del margen EBIT de 0,4 p.p. en términos interanuales.

Por segmentos el negocio Ferroviario experimenta un comportamiento favorable, aunque aún afectado por el incremento de costes por inflación en algunos de los proyectos de suministro de trenes en ejecución. Por su parte, el negocio de Autobuses muestra una progresión de la rentabilidad, que se espera continúe en el último tramo del año por la alta concentración de entregas prevista en el cuarto trimestre de 2025.

Por todo ello, CAF prevé cerrar 2025 cumpliendo las perspectivas anunciadas a comienzos de ejercicio, con un crecimiento en ventas cercano al doble dígito en relación a 2024 y una mejora del beneficio neto respecto al pasado año.