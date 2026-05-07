CAF gana 40 millones en el primer trimestre, un 12% más que el año pasado, y eleva su contratación un 42%

Vehículos de CAF - CAF

SAN SEBASTIÁN 7 May. (EUROPA PRESS) -

CAF ha obtenido en el primer trimestre de este año un resultado neto de 40 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2025, y ha alcanzado una contratación de 2.883 millones de euros, un 42% más, según los resultados hechos públicos este jueves por la compañía.

El informe destaca la "contratación histórica y estratégica para el futuro del grupo" en los tres primeros meses de 2026, con un importe de 2.883 millones, frente a los 2.026 del mismo periodo el pasado año (+42%). El 72% corresponde a vehículos ferroviarios, el 10% a servicios, el 14% a autobuses y el 4% a soluciones inteligentes".

Europa aglutina el 91% de la contratación en el trimestre, en el que CAF ha firmado su mayor contrato ferroviario en Bélgica. La contratación ferroviaria incluye, entre otros, el suministro de trenes AM30 a SNCB (Bélgica) y el sistema de señalización para Metro Helsinki (Finlandia).

Solaris, por su parte, ha contratado 484 autobuses, el 98% cero emisiones. Entre los pedidos asegurados en el trimestre destaca el suministro de más de 200 autobuses cero emisiones en Suecia.

La cartera de pedidos de CAF se ha elevado, en este primer trimestre, un 11% "sustentada en la elevada contratación, especialmente ferroviaria", explica la compañía. De este modo, se sitúa en 17.760 millones.

Según precisa, esta cartera no incluye adjudicaciones anunciadas por un valor cercano a 900 millones para la rehabilitación y mantenimiento de Metro El Cairo (Egipto), el proyecto integral con conducción automática CBTC en GoA4 para Nápoles (Italia) y el suministro de trenes de cercanías para Belgrado (Serbia), ni tampoco "el alto volumen de opciones futuras ejecutables por los clientes, asociadas a los contratos en cartera".

Las ventas en este primer trimestre han alcanzado los 1.158 millones, lo que representa un incremento interanual del 4%, un "crecimiento moderado de acuerdo con lo previsto en el plan de ejecución, que proyecta tasas de crecimiento superiores para fin de año", precisa.

Este aumento en las ventas se ha visto impulsado por la expansión en el segmento de autobuses, que ha experimentado un crecimiento del 35% "motivada fundamentalmente por el aumento en el número de autobuses entregados".

En el caso de sector ferroviario, han descendido un 5% debido fundamentalmente a "un efecto contable que repercute en la comparación interanual en el segmento de material rodante", según recoge la información aportada por CAF, que espera que el incremento de actividad en el trimestre, "con un crecimiento de doble dígito en el número de coches terminados", suponga "una reversión para junio".

SIN CAMBIOS EN PREVISIONES

Con estos datos, el EBIT ha crecido un 10%, hasta los 63 millones de euros, "dando lugar a una mejora del margen operativo" de 0,3 puntos porcentuales.

El resultado financiero se mantiene estable. Así, el resultado antes de impuestos asciende a 57 millones de euros, con un crecimiento del 7% interanual, y, tras "un gasto fiscal prácticamente estable", el resultado neto atribuido alcanza los 40 millones de euros, un 12% por encima de la cifra del mismo período del año anterior.

En un contexto "marcado por la inestabilidad", CAF mantiene sin cambios sus previsiones para 2026, con "un crecimiento de un dígito alto" con respecto a 2025, la mejora de la rentabilidad y un dividendo "en línea con la evolución de los resultados".