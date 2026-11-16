Calcareo y Rekondo reciben los premios ARDOKA a las mejores cartas de vinos de Euskadi

Premios Ardoka - IREKIA

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los restaurantes Calcareo y Rekondo han recibido este lunes los premios ARDOKA a las mejores cartas de vinos de Euskadi, en una gala celebrada en el Euskal Museoa de Bilbao.

El certamen reconoce el trabajo de los establecimientos hosteleros que destacan por la calidad, la diversidad y la presentación de sus cartas, así como por su contribución a dar a conocer y poner en valor los vinos y bebidas elaborados en Euskadi.

Los premios, impulsados por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y gestionados por HAZI, distinguen dos categorías de establecimientos, en función de su ticket medio por persona, inferior o superior a 60 euros, sin incluir la bebida.

En la categoría de menos de 60 euros, el primer premio ha sido para Calcareo, seguido de Biazteri, que ha obtenido el segundo puesto, y Gastronomia Bilbao, que ha recibido el tercero.

OTROS PREMIADOS

En la categoría de más de 60 euros, el restaurante Rekondo ha conseguido el primer premio, mientras que Karmine y Arzak han sido reconocidos con el segundo y tercer premio, respectivamente.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha participado en la entrega de los primeros premios y ha felicitado a los establecimientos galardonados, destacando el papel que desempeñan los profesionales de la restauración en la difusión de la cultura del vino.

"Hoy estamos reconociendo mucho más que una buena carta de vinos. Estamos reconociendo el trabajo de profesionales que conocen nuestros vinos, que saben seleccionarlos, recomendarlos y, sobre todo, transmitir a sus clientes el valor que hay detrás de cada botella", ha señalado Barredo.

También ha destacado la relación entre el trabajo de las bodegas y el de los establecimientos hosteleros. "Los restaurantes, las personas que trabajáis en sala y los profesionales de la sumillería sois un puente imprescindible entre quienes producen nuestros vinos y quienes los disfrutan" ha dicho.

MENCIONES ESPECIALES

Además de los seis premios principales, el jurado ha concedido dos menciones especiales a Baste y Gure Mahaia, dos proyectos con propuestas diferentes, pero que comparten una manera personal de entender el vino y de acercarlo a sus clientes.

Baste, una taberna situada en Romo (Bizkaia), ha sido reconocida por su capacidad para acercar la cultura del vino a públicos diversos de una manera natural, cercana y sin artificios. Impulsado por los hermanos Cardoso, el establecimiento ha convertido el vino, la gastronomía y la cultura en elementos centrales de su propuesta.

Con una selección de más de 250 referencias, Baste demuestra que una carta "amplia y cuidada puede convivir con una forma cotidiana y accesible de disfrutar del vino, despertando la curiosidad de sus clientes y facilitando el descubrimiento de nuevos productores y elaboraciones", ha destacado el jurado.

Por su parte, Gure Mahaia, en Samaniego (Álava), ha recibido una mención especial por su compromiso con los vinos y productos de proximidad y por el protagonismo que concede a los pequeños productores artesanos de su entorno.

Su carta de vinos presta especial atención a las elaboraciones de los pueblos próximos y refleja la diversidad y riqueza vitivinícola de Rioja Alavesa.

VITICULTORES E IDENTIDAD

El jurado ha valorado su vinculación con el territorio, los viticultores y la identidad de los pueblos, así como su capacidad para trasladar esa relación con el paisaje y la cultura local a la experiencia gastronómica.

ARDOKA reconoce la importancia de la restauración como punto de encuentro entre los productores y los consumidores, y pone en valor la labor de quienes seleccionan, presentan y recomiendan los vinos en los establecimientos hosteleros.

El certamen presta especial atención a la presencia de vinos de Rioja Alavesa, txakolis de las denominaciones de origen de Araba, Bizkaia y Getaria, y sidra con denominación de origen Euskal Sagardoa.

Durante su intervención, Amaia Barredo ha recordado que detrás de estos productos hay personas, familias, explotaciones y bodegas estrechamente vinculadas al territorio. "Una buena carta de vinos no es simplemente una lista de referencias. Es una oportunidad para descubrir nuevos productores, conocer diferentes territorios y disfrutar de nuestra cultura gastronómica", ha afirmado.

DIVERSIDAD

Asimismo, ha destacado la diversidad de los establecimientos reconocidos. "La excelencia puede encontrarse en un restaurante de larga trayectoria, en un pequeño establecimiento de barrio o en un proyecto nuevo que apuesta por los productores de su entorno", ha dicho.

Los premios ARDOKA cuentan con un jurado especializado, presidido por Almudena Alberca, Master of Wine, e integrado por Yolanda Ortiz de Arri, Teresa Guilarte y Patxi Fernández de Retana. El jurado ha valorado las propuestas participantes atendiendo a la calidad, la diversidad y la presentación de las cartas de vinos.

Los establecimientos ganadores de cada categoría reciben el sello ARDOKA y un premio de 3.000 euros en productos de las denominaciones de origen de Euskadi. Los segundos clasificados reciben 2.000 euros y los terceros, 1.000 euros, también en producto.

La gala, celebrada en el Euskal Museoa de Bilbao, ha reunido a profesionales de la hostelería, la sumillería y el sector vitivinícola vasco en un acto de reconocimiento al trabajo que realizan los establecimientos para acercar los vinos de Euskadi a sus clientes.