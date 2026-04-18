Calcinado un coche en Alameda Rekalde de Bilbao durante la madrugada

Coche calcinado este sábado de madrugada en la Alameda de Rekalde de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha resultado totalmente calcinado por el fuego este sábado de madrugada en la Alameda de Rekalde de Bilbao, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos han sucedido pasadas las tres de la madrugada, cuando una patrulla de la Guardia Urbana ha observado un incendio en el vehículo aparcado en la céntrica calle de la Alameda Rekalde de la capital vizcaína.

Los agentes han dado el aviso para la extinción del fuego del coche, que ha quedado calcinado, y también a la propietaria. La Policía Municipal ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio.