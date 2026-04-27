La calle Alameda Recalde de Bilbao se cortará este miércoles en horario nocturno por trabajos con auto grúa y camión

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará este miércoles, desde las 23.30 y hasta las 6.00 del día siguiente, aproximadamente, dos carriles de circulación sentido puente La Salve en alameda Recalde, entre la plaza Moyua y la calle Colón de Larreategui, por estacionamiento de auto grúa y camión para subir aparatos a cubierta, junto a la plaza Moyua.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, se desaviará el tránsito por las calles Elcano y Colón de Larreategui, mientras que en el otro sentido solo quedará libre para el tránsito de vehículos el carril más próximo a la acera.